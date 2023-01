Cremonese – Monza Streamin Diretta Live Tv come vedere Sky o Dzan?

La stagione 2021-24 della Serie A segna una trasformazione significativa per il calcio italiano. Dopo anni in cui Sky era l’emittente esclusiva, Dazn ha acquisito i diritti delle partite per i prossimi tre anni. Ciò significa che tutte le partite di Serie A saranno trasmesse su Dazn, con 7 delle 10 partite in esclusiva per la piattaforma. Abbonarsi a Dazn permetterà ai tifosi di rimanere aggiornati su tutte le partite della propria squadra del cuore, oltre che sulle partite più importanti. I possessori di un abbonamento Sky dovrebbero controllare il calendario per vedere quali partite sono disponibili sulla loro piattaforma.

Quest’anno si è verificato uno sviluppo entusiasmante: Sky e DAZN hanno raggiunto un accordo che consente agli abbonati Sky di accedere a una selezione di eventi tramite Zona DAZN. Questo canale offrirà un palinsesto completo di programmi di approfondimento, contenuti originali DAZN e la messa in onda in esclusiva di 7 partite per ogni turno di Serie A TIM.

L’imminente partita tra Cremonese e Monza è valida per la 18° giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. La Cremonese, attualmente al 20° posto in classifica con 7 punti, affronterà il Monza, posizionato al 15° posto con 18 punti.

La Cremonese ha collezionato 0 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, accumulando 11 gol e subendone 29. David Okereke è stato il capocannoniere con 3 gol. Il Monza ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte nella stagione in corso, con un totale di 19 gol fatti e 25 subiti. Carlos Augusto è stato il capocannoniere con 4 gol.

Cremonese-Monza si disputa allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, con l’arbitro Davide Massa di Imperia accompagnato dagli assistenti Mauro Galetto e Mario Vigile, e Luca Banti come VAR. Durante la stagione 2022/23, Davide Massa ha arbitrato 7 partite senza assegnare alcun rigore ed ha emesso 29 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Quale canale televisivo o servizio streaming trasmette la partita Cremonese-Monza?

Cremonese-Monza sarà visibile in diretta su Dazn a partire dalle ore 15:00 del 14 gennaio 2023. Per accedere alla partita, è necessario prima sottoscrivere un contratto con Dazn. In seguito, si potrà facilmente scaricare l’app necessaria o accedere al sito web di Dazn.

Visualizza l’incontro Cremonese-Monza su Dazn.

Qual è la procedura per attivare il canale DAZN Zone?

I clienti con abbonamento DAZN possono attivare Zona DAZN sul proprio decoder visitando la sezione Il mio account del sito web di DAZN. I clienti che non hanno un abbonamento DAZN possono sottoscrivere l’offerta Standard o Plus attraverso il sito clienti Sky e ottenere così l’accesso al canale Zona DAZN.

Qual è il costo di un abbonamento a DAZN?

A partire dal 2021, DAZN offrirà due opzioni di abbonamento.

DAZN Plus offre l’accesso a un massimo di sei dispositivi, con un massimo di due in luoghi diversi, per un costo mensile di 39,99.

DAZN Standard offre due dispositivi da collegare alla stessa rete Internet di casa, a un costo mensile di 29,99.

Quali dispositivi supportano Dazn?

Le partite trasmesse da Dazn possono essere viste sui dispositivi compatibili.

È possibile acquistare diversi televisori, tra cui Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG Smart TV con Smartcast, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony Android TV e Hisense TV.

Le console di gioco attualmente disponibili sono PlayStation 4 e Pro, PlayStation 5, Xbox One, One S, Xbox One X e Xbox Series X | S.

Dispositivi mobili popolari come iPhone, iPad, smartphone e tablet Android e tablet Amazon Fire.

Dazn offre la possibilità di collegare fino a 6 dispositivi e di trasmettere simultaneamente le partite su 2 dispositivi, a condizione che abbiano accesso a Internet.

Questa risorsa fornisce indicazioni utili per la visione delle partite di Serie A.

Questo articolo fornisce istruzioni dettagliate su come accedere alle partite di Serie A su Dazn attraverso vari dispositivi.

Ulteriori informazioni sull’accordo Dazn e sulle proposte per la stagione 2022-23 sono disponibili.

Se cercate un resoconto completo e aggiornato della partita Cremonese-Monza, Virgilio Sport è la fonte ideale.

Il link per la diretta streaming di Cremonese-Monza sarà disponibile un’ora prima dell’inizio della partita.

Domande frequenti (FAQ)

Quando è in programma la partita Cremonese-Monza?

La partita Cremonese-Monza è in programma sabato 14 gennaio 2023 alle ore 15:00.

Chi è l’arbitro designato per la partita Cremonese-Monza?

L’arbitro Davide Massa dirigerà la partita.

Chi è il funzionario che supervisiona il sistema di Video Assistant Referee (VAR)?

Luca Banti è stato designato come arbitro per il VAR della partita Cremonese-Monza.

Dove si svolgerà la partita Cremonese-Monza?

La partita si svolgerà a Cremona.

In quale impianto si svolgerà Cremonese – Monza?

Stadio Giovanni Zini

Chi sono i principali marcatori delle due squadre?

Al momento, David Okereke della Cremonese ha segnato il maggior numero di reti con un totale di tre, mentre Carlos Augusto del Monza ne ha segnate quattro.

Quale rete trasmetterà la partita Cremonese-Monza?

Gli spettatori potranno vedere la partita tra Cremonese e Monza su DAZN.