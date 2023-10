Cristiano Ronaldo e il Bacio a una Donna Disabile: L’Incredibile Scandalo in Iran

Cristiano Ronaldo, noto campione del calcio mondiale, si trova nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta per un gesto di gentilezza che ha scatenato una tempesta di polemiche in Iran. Dopo aver recentemente suscitato controversie con un segno della croce in campo, Cr7 ha commesso un atto di gentilezza che ha infranto le leggi di un Paese islamico. Durante una partita del suo Al Nassr contro il Persepolis, valida per la Champions League asiatica, Ronaldo ha incontrato Fatemeh, una famosa artista iraniana di 34 anni con un’abilità straordinaria: dipingere con i piedi. Tuttavia, il suo gesto di affetto ha scatenato conseguenze inaspettate.

Il Dolce Incontro con Fatemeh

Fatemeh, con l’85% del suo corpo paralizzato, ha realizzato un ritratto di Cristiano Ronaldo e glielo ha regalato. In risposta, Ronaldo le ha donato una sua maglietta e l’ha abbracciata calorosamente, concludendo l’incontro con un bacio affettuoso. Un gesto apparentemente innocente, ma le leggi dell’Iran vedono la situazione in modo molto diverso.

Il Conflitto con il Codice Penale Iraniano

Il codice penale iraniano considera il gesto di Ronaldo come “adulterio commesso con una donna non sposata”, e la punizione prevista per questo reato è niente meno che 100 frustate. Questo incredibile conflitto tra una gentilezza spontanea e le leggi locali ha portato a una situazione in cui il campione portoghese non può più mettere piede in Iran per un bel po’ di tempo, se vuole evitare sanzioni legali.

In conclusione, la storia di Cristiano Ronaldo in Iran dimostra come un semplice gesto di affetto possa trasformarsi in un problema legale in un contesto culturale diverso. Mentre Cr7 ha dimostrato la sua generosità, si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un atto che in Occidente sarebbe stato solo un segno di gentilezza.