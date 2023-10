Guendalina Tavassi sciocca i fan con la rivelazione mai fatta prima. “Ho ritoccato pure quella…”

Guendalina Tavassi, volto noto della televisione italiana e delle piattaforme social, condivide quotidianamente il suo mondo con oltre un milione di followers sui social media. Tuttavia, c’è qualcosa che la distingue: la sua dedizione al make-up. In una recente intervista con Le Iene, Guendalina ha fatto una sorprendente confessione che svela il suo rapporto con il mondo del trucco.

Un Make-Up ‘Addicted’

Guendalina Tavassi è una vera appassionata di make-up. La moda di mostrarsi al naturale, che ha contagiato molti personaggi famosi, sembra non averla mai toccata. Per lei, il richiamo del trucco è semplicemente irresistibile. Come ha rivelato nell’intervista, non riesce nemmeno a uscire di casa senza il suo make-up impeccabile.

Un Segreto di Bellezza

Per mantenere il suo look perfetto, Guendalina ha trovato un escamotage: il trucco semipermanente. I suoi occhi sono decorati con un eyeliner sottile, le sopracciglia sono tatuate e indossa ciglia finte. Questo le permette di risparmiare tempo prezioso nella sua routine quotidiana di trucco. Nonostante ciò, il suo fidanzato, Federico Perna, noto come “Cuore,” scherza sul fatto che Guendalina trascorre comunque “ore seduta sul divano ad aspettare.”

Il Duello delle Routine di Bellezza

In un divertente scambio, Guendalina Tavassi ha rivelato che il suo compagno, Cuore, le ruba addirittura la crema al latte d’asina. Nel loro bagno, ha una postazione dedicata ai selfie e luci perfette per catturare il suo look impeccabile. La sua dedizione al trucco è tale che è praticamente impossibile beccarla senza make-up, anche di prima mattina. Ma Guendalina ha ammesso che fortunatamente, alcune sere riesce a evitare di struccarsi.

La Confessione Choc

Tuttavia, la confessione più sorprendente di Guendalina Tavassi è arrivata quando ha ammesso di aver ritoccato anche la sua foto del passaporto. Anche in un documento ufficiale, voleva apparire perfetta, senza difetti. Ha spiegato di essersi fatta un selfie, aver apportato alcune modifiche usando un’applicazione e poi aver stampato la sua foto per il passaporto.

In conclusione, la storia di Guendalina Tavassi offre uno sguardo divertente sulla sua relazione con il make-up, rivelando quanto sia importante per lei apparire sempre al meglio, sia online che fuori.