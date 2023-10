Cucina del Grande Fratello diventa hot: concorrente colto in flagrante

Il Grande Fratello è sempre in grado di sorprendere il pubblico, e questa volta il protagonista è stato Massimiliano Varrese. Durante la mattinata del 10 ottobre, il concorrente si è lasciato andare a un momento privato che è stato ripreso dalle telecamere. Mentre si trovava in cucina, Varrese ha cominciato a toccarsi ripetutamente una parte intima del corpo, provocando lo sbigottimento dei telespettatori.

Il concorrente ha poi spiegato che quel gesto era dovuto a un forte prurito causato da una zanzara che lo aveva punto in mezzo alle chiappe. L’episodio ha creato molta polemica sui social, con molti utenti che hanno criticato l’atteggiamento poco educato di Varrese.

Ma non è l’unico episodio che ha fatto parlare di sé nel corso delle ultime ore. In un’altra occasione, Varrese ha ipotizzato la possibilità di abbandonare la casa del Grande Fratello per sostenere la sua amica Heidi Baci, che sembra essere molto provata dalla situazione. Il concorrente ha dichiarato di sentirsi esposto troppo e di non voler far sentire il peso delle sue decisioni ad Heidi.

Insomma, il Grande Fratello continua a regalare momenti di grande tensione e imbarazzo, ma anche di solidarietà e amicizia tra i concorrenti. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche all’interno della casa nelle prossime settimane.