Daniele Scardina, King Toretto lascia la terapia intensiva. «Non è più a rischio di vita»

La buona notizia è che Daniele Scardina ha lasciato la terapia intensiva. Il pugile ha superato la sfida più difficile e, un mese dopo la malattia e il ricovero d’emergenza, è stato dimesso dalla cura intensiva e continuerà il suo trattamento in terapia. Successivamente, completerà la sua riabilitazione in un centro specializzato. Questo annuncio è stato fatto dal fratello Giovanni sui suoi social. “A quattro settimane da quel pomeriggio che è diventato il peggior incubo immaginabile, sono qui per condividere la notizia che tutti attendevamo. Le condizioni di Daniele continuano a migliorare e oggi è stato dimesso dalla terapia intensiva per continuare il suo trattamento prima in reparto e poi in un centro di riabilitazione specializzato. La sua lotta non è finita, ma possiamo finalmente dire che non è più in pericolo di vita. Non ci sono parole per ringraziare l’eccezionale equipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas che ha curato Daniele in queste settimane”.