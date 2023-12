Laura Borina, una giovane di soli 26 anni, è scomparsa in modo improvviso e sconcertante nell’ospedale di Venezia. In appena 24 ore, le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi per i suoi cari, tra cui il fidanzato e i genitori. L’evento tragico ha spinto la famiglia a cercare risposte attraverso l’intervento di un avvocato.

Le Ultime 24 Ore di Laura Borina

Tutto ha avuto inizio la sera di lunedì a San Biagio di Callata, nel Trevigiano, mentre Laura si trovava a casa del fidanzato. Durante la serata, la giovane ha iniziato a sentirsi male, manifestando sintomi preoccupanti. Ha detto al fidanzato: “Non riesco a parlare”. Immediatamente, è stata portata d’urgenza all’ospedale di Venezia. I genitori si sono uniti a lei in ospedale, dove è stata ricoverata, ma gli esami hanno rilevato solo una forte anemia. I medici hanno fornito rassicurazioni e i familiari hanno deciso di tornare a casa. Tuttavia, mai avrebbero potuto immaginare il repentino peggioramento delle condizioni di Laura il giorno successivo. Forse è stato un aneurisma cerebrale, o forse una malattia rara non identificata, ma alla fine ha portato alla sua tragica morte.

La Dichiarazione della Struttura Sanitaria

Dopo la morte di Laura Borina, la struttura sanitaria ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando che hanno seguito le linee guida standard per la cura del paziente e ogni possibile intervento per salvarle la vita durante la sua improvvisa crisi. L’azienda sanitaria ha avviato indagini diagnostiche per determinare con precisione le cause della morte. Nonostante ciò, la famiglia della giovane, devastata dal dolore, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Venezia per cercare ulteriori chiarezza su questo tragico evento.