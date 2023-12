Gli affari possono attendere, specialmente durante il periodo natalizio, quando l’importanza della famiglia brilla più intensamente. Davide Za, il proprietario del negozio di mobili a Maglie, ha dimostrato quanto sia vera questa affermazione quando ha deciso di chiudere improvvisamente il suo negozio per il pomeriggio di mercoledì 20 dicembre.

Un Gesto Che Ha Meritato Plausi

Il gesto di Davide Za non è passato inosservato. Un cartello fuori dal negozio annunciava la chiusura straordinaria dovuta alla recita del figlio. Questo gesto ha scaldato il cuore di molte persone e ha ricevuto il plauso di numerosi utenti sui social media. In un’epoca in cui il consumismo spesso prende il sopravvento, questo commerciante ha messo la famiglia al primo posto, dimostrando che ci sono cose nella vita ancora più importanti degli affari.