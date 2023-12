Vanessa Ballan, la giovane donna tragicamente uccisa a coltellate da Bujar Fandaj, il 41enne imprenditore kosovaro di Altivole (Treviso), sarà sottoposta all’autopsia domani. L’esame sarà condotto dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, su incarico della procura di Treviso. Tuttavia, questa autopsia non riguarderà solo il corpo della vittima, ma comprenderà anche esami e accertamenti sul feto che Vanessa portava in grembo al momento della sua morte. Questo particolare è rilevante in quanto potrebbe rientrare tra le aggravanti nell’ipotesi di reato di omicidio volontario.

Un Dramma Familiare Ancora Più Complesso

Vanessa Ballan era incinta del suo secondo figlio al momento dell’omicidio. Tra i molti interrogativi che questa autopsia mira a risolvere, c’è anche la questione della paternità del bambino. Sarà fondamentale stabilire se il figlio è del killer, Bujar Fandaj, o del compagno di Vanessa, Nicola Scapinello. L’autopsia sarà condotta da due consulenti tecnici, e questa informazione è cruciale per dissipare dubbi sulla parentela del bambino. Al momento, non è chiaro se Bujar Fandaj fosse a conoscenza della gravidanza di Vanessa, ma è emerso che la notizia era circolata tra le persone più vicine a lei, poiché era assente dal lavoro per via di una gravidanza a rischio.

Dettagli Inquietanti Emergono

Durante le indagini, sono emersi ulteriori dettagli inquietanti sulla relazione tra Vanessa Ballan e Bujar Fandaj. È stata rinvenuta una fotografia che ritrae Vanessa insieme al suo assassino, oltre al figlio di quattro anni della donna. Nei dispositivi elettronici di Bujar sono stati trovati filmati che indicano che stava cercando di ricattare Vanessa. La ragione di questa relazione torbida sembra essere che Bujar non si accontentava di essere l’amante, ma voleva costruire una famiglia con Vanessa. Tuttavia, Vanessa aveva deciso di rimanere con il suo compagno e aveva rilevato il comportamento ossessivo di Bujar, una dinamica che avrebbe avuto conseguenze fatali.