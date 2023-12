In un’insolita vicenda avvenuta a Rimini, due stranieri sono stati denunciati per furto, rilasciati, e incredibilmente sono tornati a rubare nello stesso posto dopo appena un’ora. Questo incredibile episodio ha destato l’attenzione dei media e delle autorità locali, mettendo in luce le sfide della giustizia nell’affrontare casi simili.

Tutto è iniziato in un tranquillo centro commerciale della riviera romagnola, dove due individui di nazionalità moldava e lettone, rispettivamente di 38 e 41 anni, hanno compiuto un furto in un negozio di abbigliamento. Il loro bottino ammontava a 250 euro, ma nonostante abbiano cercato di agire furtivamente, una guardia giurata ha catturato la loro attenzione e li ha segnalati alle autorità locali.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, conducendo i due stranieri presso la questura locale. Dopo l’identificazione di routine, sono stati denunciati a piede libero e rilasciati intorno alle 20:15, lasciando intendere che la vicenda fosse giunta al termine.





Il Ritorno a Compire Nuovi Furti: Tuttavia, ciò che è successo successivamente è stato ancora più sorprendente. Appena un’ora dopo il loro rilascio, alle 20:50 circa, gli stessi due individui sono tornati nel medesimo centro commerciale. Questa volta, il loro obiettivo sembrava essere il cibo, poiché hanno tentato di rubare generi alimentari senza pagare. Ancora una volta, la loro azione non è sfuggita alla sorveglianza.

Il Secondo Arresto e la Decisione del Giudice: La vigilanza ha chiamato nuovamente la polizia, che è intervenuta per la seconda volta. Questa volta, i due stranieri sono stati arrestati e trascorsi la notte in una camera di sicurezza. Successivamente, sono stati processati in modo diretto dal giudice del tribunale di Rimini, che ha convalidato l’arresto e ha imposto loro il divieto di dimora nella provincia.

Questa incredibile storia di due stranieri che sono stati denunciati per furto, rilasciati e poi tornati a rubare nello stesso luogo in un breve lasso di tempo solleva importanti interrogativi sulla gestione di casi del genere da parte delle autorità. La vicenda mette in evidenza la necessità di una maggiore efficacia nel monitoraggio e nel trattamento di reati simili, al fine di garantire la sicurezza della comunità e impedire recidive.