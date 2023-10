Dichiarazione shock: Consigliere regionale Veneto sostiene che le donne preferiscano i ragazzi di colore per la loro ‘dote’

Fabiano Barbisan, consigliere regionale della Lega in Veneto, ha scatenato polemiche e indignazione per le sue dichiarazioni sconcertanti fatte durante una trasmissione televisiva sul tema dei migranti. Mentre si discuteva della situazione delle persone in fuga e dello sbarco in Italia, Barbisan ha fatto un commento razzista e sessista, affermando: “Quei ragazzotti, non si può dire neri, bisogna dire di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno magari un’altra dote sotto, dai”.

Una Dichiarazione che Ha Sollevato Critiche

Le parole di Barbisan hanno immediatamente suscitato reazioni forti da parte del pubblico, dei media e dei partiti politici italiani. Il suo commento razzista e sessista è stato oggetto di condanna unanime.

Le Scuse di Fabiano Barbisan

Dopo l’ampia diffusione delle sue dichiarazioni, Fabiano Barbisan ha emesso delle scuse pubbliche. Ha dichiarato: “Sono profondamente rammaricato e mi scuso per quanto accaduto l’altra sera in televisione. Quelle mie parole non rappresentano né i miei valori, né, soprattutto, il pensiero del movimento e del gruppo al quale appartengo. Sull’onda emotiva della diretta televisiva, purtroppo, mi sono fatto colpevolmente trascinare dagli argomenti e dalla discussione. Chi scappa da una guerra ha tutti i diritti ad essere assistito, a prescindere dalla propria corporatura. Mi scuso pertanto per queste mie parole, così come mi scuso se ho ferito la sensibilità delle donne e chiunque si sia sentito offeso dagli improvvidi termini che ho utilizzato”.

Espulsione dalla Lega

Nonostante le scuse, il segretario regionale della Lega ha preso la decisione di espellere Fabiano Barbisan dal partito, condannando fermamente le sue parole. La questione delle dichiarazioni razziste e sessiste di Barbisan ha sollevato dibattiti sulla xenofobia e il razzismo nel contesto politico italiano.