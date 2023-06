“Disgustosi, una schifezza”: La controversia di Marco Mazzoli sull'Isola dei Famosi 2023, la frase shock che scuote il pubblico - Controcopertina

Marco Mazzoli è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, un reality show condotto da Ilary Blasi che ha affascinato il pubblico con la sua ironia, simpatia e la sua naturale dolcezza e sensibilità. Insieme a lui, sul podio, si è piazzato Luca Vetrone, un professionista dello speakeraggio. Marco Mazzoli, noto come il “Padre dello zoo”, è uno dei conduttori radiofonici italiani più famosi, grazie al suo programma “Lo Zoo di 105” su Radio 105.

Marco Mazzoli: l’uomo dietro il successo radiofonico

Marco Mazzoli, classe 1972, ha trascorso molti anni della sua vita in Italia, ma ha deciso di fare ritorno negli Stati Uniti, il luogo in cui ha trascorso la sua infanzia e dove attualmente vive con sua moglie. Oltre alla sua personalità competitiva e strategica, Marco ha dimostrato di saper affrontare le sfide che gli si presentano. Ha cavalcato le onde di questa nuova avventura, portando il suo talento nel mondo dell’Isola dei Famosi.

La gaffe di Marco Mazzoli su Gian Maria Sainato

Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023, si è verificata una gaffe di Marco Mazzoli che ha destato l’attenzione del pubblico. Durante il suo percorso nell’Isola, Marco ha avuto alcuni scontri accesi con Gian Maria Sainato. Durante una discussione, Marco ha pronunciato una frase che ha suscitato scalpore: “Non mi interessa parlare con una persona falsa come te, che da due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere zizzania. Vai a fare le soap opera, hai sbagliato lavoro. Il vittimismo del caz***, finto, non lo accetto. Ho 51 anni, un ragazzino come te deve insegnare a me come stare al mondo? Ma vai a ca***re. A te piace questa (la telecamera, ndr)”.

La battuta sul televoto e la risposta di Gian Maria Sainato

Durante la finale, quando Ilary Blasi ha dato un indizio ai naufraghi sul vincitore del televoto flash tra gli eliminati dell’ultima puntata, ha detto: “È una donna”. In quel momento, Marco Mazzoli ha pronunciato una battuta sulla presunta orientazione sessuale di Gian Maria, dicendo: “Allora è Gian Maria!”. Questa battuta ha suscitato una reazione immediata da parte di Gian Maria, che su Twitter ha risposto: “Sono MASCHIO e mi dovete dare del LUI, cazzo!”. I follower di Gian Maria hanno espresso la loro disapprovazione per la battuta di Marco Mazzoli e hanno criticato il comportamento dello studio che ha riso di fronte a quella situazione.