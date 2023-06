Tragedia stradale: Donna muore in un violento incidente, grave un bambino di 4 anni - Controcopertina

Ancora una volta, il sangue si versa sulle strade italiane, lasciando dietro di sé una scia di dolore e tragedia. Questa volta, la strage ha colpito Via Nomentana, a Roma, dove una donna è morta in seguito a un terribile incidente automobilistico, mentre un bambino di soli 4 anni lotta tra la vita e la morte. La dinamica dell’incidente è ancora incerta, e le indagini sono in corso per determinare le responsabilità.

Incidente mortale e condizioni critiche del bambino

Il tragico evento si è verificato intorno alle 16:20 di martedì 20 giugno, all’incrocio tra la strada provinciale 22A e via Poggio Fiorito, quando un autobus Atac è entrato in collisione con una Fiat Panda. L’impatto tra il pesante mezzo dell’Atac e la piccola utilitaria è stato devastante. Purtroppo, la donna di 62 anni a bordo della vettura ha perso la vita nell’incidente.

Il bambino, invece, è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto gravemente danneggiata, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Oltre all’impatto devastante, il piccolo ha dovuto attendere il delicato processo di liberazione dalla macchina, il che ha ulteriormente aggravato le sue già precarie condizioni di salute. Una volta estratto dalle lamiere, il bambino è stato immediatamente trasportato in elicottero al Gemelli dal personale medico del 118.

Indagine in corso per determinare le responsabilità

La donna ha perso la vita sul colpo, e il suo corpo è rimasto sul luogo dell’incidente in attesa dell’intervento del magistrato. Ora è fondamentale stabilire se si tratta di un caso di omicidio stradale, con conseguenti responsabilità civili e penali, o se invece si è trattato di un tragico incidente, nel senso più letterale del termine. Gli investigatori cercheranno di fare chiarezza su ciò che è accaduto, al fine di portare giustizia e comprensione a questa terribile vicenda.