Oroscopo Branko weekend e settimana dal 24 al 30 giugno 2023, previsioni complete - Controcopertina

Si avvicina l’ultima settimana del mese di giugno 2023, il cui oroscopo di Branko, dove ha anche dato una valutazione alla settimana di ciascun segno: sarà difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica?

ARIETE: settimana buona, ma la situazione sentimentale è confusa poiché ultimamente ci si è dimostrati un po’ critici nei confronti di tutti; le coppie reduci da crisi, invece, si rivelano essere forti;

TORO: buona la prossima settimana anche per questo segno; per l’amore non è un periodo difficile, ma chi vuole sposarsi o legalizzare un’unione al momento rimanda ad un periodo diverso;

GEMELLI: settimana buona anche per questo terzo segno; stelle positive per tutti coloro che single, mentre per le coppie i rapporti diventeranno a breve più facili da gestire;

CANCRO: fantastica l’ultima settimana del mese; per i single nascerà qualcosa di importante, mentre le coppie che vogliono prendere decisioni significative possono contare su stelle favorevoli.

Previsioni Branko di altri quattro segni: come andrà la nuova settimana?

Adesso passiamo al secondo gruppo di segni, dal quinto all’ottavo, il cui oroscopo settimanale Branko lo ha reso noto sempre sulla rivista citata prima (da un precedente numero abbiamo tratto invece lo zodiaco di oggi e domani).

LEONE: settimana buona; grazie a Venere per i single sarà difficile non vivere belle emozioni; per le coppie, invece, arrivano giornate buone per parlare di problemi rimasti in sospeso;

BILANCIA: settimana discreta quella che sta per iniziare, che dà il via alla stagione migliore per questo segno; nella vita di coppia possono esserci problemi dovuti al denaro o causati dal rapporto con i parenti;

SCORPIONE: fantastica la prossima settimana; per i single ci sono tante cose da chiarire, mentre le coppie avranno a che fare con troppe spese per la casa e per i figli;

SAGITTARIO: fantastica anche la settimana di questo segno; situazione generale più che propizia per i single, mentre le coppie in questo periodo hanno bisogno di stabilità.

Branko, oroscopo ultimi quattro segni: ecco come sarà la settimana dal 24 al 30 giugno

Concludiamo con le previsioni settimanali da sabato 24 a venerdì 30 giugno dei segni rimanenti, utilizzando come fonte ancora la rivista citata all’inizio dell’articolo.

VERGINE: la settimana sarà buona; i single non riescono a rivelare il loro amore dato che tengono alla propria privacy, mentre le coppie sono reduci da un cambiamento radicale che c’è stato di recente;

CAPRICORNO: settimana discreta; la situazione dei sentimenti vedrà un miglioramento generale, mentre nella vita di coppia sarà possibile fare conquiste insieme;

ACQUARIO: settimana discreta anche per questo segno; i single ormai da qualche mese appaiono confusi, mentre le coppie sono reduci da un periodo di discussioni causate da vari motivi;

PESCI: buona la settimana di quest’ultimo segno; i single rimangono titubanti mentre per le coppie la nuova situazione astrologica favorirà l’amore.