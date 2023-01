Diventa madre a 50 anni dopo 2 aborti e 8 fecondazioni assistite

Barbara Caramico e suo marito Fabio De Luca si sono rivolti alla Clinica Malzoni di Avellino con il sogno di diventare genitori. Avevano già subito due aborti e otto fecondazioni assistite non andate a buon fine prima che Barbara desse alla luce la piccola Beatrice il 9 dicembre. La piccola Beatrice è finalmente nata alle 12.26, con un peso di 3,060 chilogrammi.

La neomamma, come riporta FanPage, ha ringraziato tutto il personale dell’ospedale: “Mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il personale medico, ostetrico e infermieristico della Clinica Malzoni per la loro amorevole competenza e disponibilità, il professor Raffaele Petta, che con la sua équipe ha compiuto un’impresa che sembrava impossibile, e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio che ha portato alla nascita di Beatrice”, ha dichiarato la donna.