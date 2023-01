Hai capito chi è Olly? Età, vita privata, fidanzata, Sanremo 2023 e instagram

Olly non passa inosservato nel panorama musicale italiano. A novembre è stato scelto come artista del mese da MTV New Generation e la sua partecipazione al Festival di Sanremo segnerà sicuramente un punto di svolta per la sua carriera. Non si sa molto sulla sua vita privata e sentimentale. Sembra che al momento tutta la sua vita ruoti attorno alla musica e il suo profilo Instagram @olly_nclusive, che conta già 35.700 followers, è pieno di foto legate alla sua vita artistica.