Omicidio Yara Gambirasio, campioni di Dna di Bossetti deteriorati

I 54 residui organici erano stati “regolarmente crio-conservati in una cella frigorifera dell’istituto San Raffaele fino a novembre 2019, ovvero oltre un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e solo successivamente confiscati come previsto dal Codice di procedura penale”, ha ricordato il capo della Procura di Bergamo, che si dice “fiducioso che in sede di indagini emergerà la correttezza dei comportamenti tenuti dalla collega”. D’altra parte, l’avvocato Claudio Salvagni, del collegio difensivo di Bossetti, ha affermato che “i reperti sotto sequestro non possono essere distrutti senza il provvedimento di autorizzazione di un giudice e chi lo fa commette un reato. Aspettiamo le decisioni del pm di Venezia. Il gip ci ha detto con il proprio provvedimento che, purtroppo, i campioni di DNA utilizzati per identificare Ignoto 1 e quindi indispensabili per la condanna di Massimo Bossetti, sono stati distrutti. Ora occorre individuare le responsabilità”.