Pugni al volto e naso fratturato: il consigliere Francesco Borrelli aggredito in pieno centro





Il deputato napoletano di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un’aggressione subita in centro a Napoli nella giornata di ieri, 18 dicembre. L’episodio, nel quale sarebbero stati coinvolti anche gli agenti della sua scorta, ha provocato al parlamentare lesioni al volto, tra cui una frattura nasale e un trauma contusivo all’occhio.





L’aggressione è avvenuta in Piazza Cavour, mentre Borrelli si trovava in compagnia del consigliere della Prima Municipalità, Lorenzo Pascucci. Secondo quanto dichiarato dal deputato, l’autore dell’aggressione sarebbe stata la zia di Emanuele Tufano, il quindicenne ucciso nell’ottobre 2024 durante una sparatoria tra gruppi armati rivali dei rioni Sanità e Mercato. La donna avrebbe inoltre rivolto minacce di morte al parlamentare.

Borrelli ha inoltre riferito che gli uomini della sua scorta, intervenuti per ristabilire l’ordine e garantire la sua incolumità, sono stati anch’essi aggrediti. Trasportato in ospedale, il deputato ha riportato una frattura chiusa delle ossa nasali con infrazione e un trauma contusivo al bulbo oculare, con una prognosi di 15 giorni.

Commentando l’accaduto, Borrelli ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando la presenza di una cultura criminale radicata nelle famiglie. Il deputato ha denunciato come tale cultura contribuisca a normalizzare e persino legittimare la violenza, rappresentando un grave pericolo per la società.

Borrelli ha inoltre criticato un modello educativo distorto, che, a suo avviso, spinge troppi giovani a coltivare l’odio verso le istituzioni e a identificarsi con la criminalità, senza che si considerino le responsabilità di chi li ha formati e sostenuti.

Il deputato ha infine richiamato l’attenzione su episodi analoghi di intimidazione subiti in passato, tra cui il caso di Liudmyla Skliar, ferita alle gambe da colpi di pistola e successivamente oggetto, insieme allo stesso Borrelli, di una sassaiola dopo aver denunciato episodi di violenza.

L’episodio di aggressione subita conferma l’efficacia delle strategie adottate, ha affermato Borrelli. Pur riconoscendo il valore di interventi mirati e straordinari, il deputato ha sottolineato l’importanza di una presenza istituzionale costante e capillare nei territori più vulnerabili. Ringraziando Prefettura e Questura per la tempestiva risposta, Borrelli ha ribadito la necessità di un impegno quotidiano dello Stato per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.



