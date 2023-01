Sam Paige: “Sono grassa e orgogliosa del mio corpo, gli hater mi rimbalzano

Sam Paige è una modella di taglia forte che utilizza i suoi profili social per incoraggiare le ragazze in sovrappeso a non farsi scoraggiare dai commenti negativi. Come raccontato dal The Sun, Sam ha condiviso su TikTok un video di se stessa che balla con indosso un vestito sexy. In un altro video ha detto ai suoi fan che il suo umore migliora quando viene attaccata dagli haters: “Non mi sentivo a mio agio con il mio corpo, ma poi ho deciso di indossare un vestito sexy”. Sam ha un gran numero di fan che apprezzano l’energia positiva che trasmette. Alcuni hanno scritto: “Oh mio Dio ragazza, sì! Ho bisogno di tutto questo! Forse mi darai la spinta di cui ho bisogno per raggiungere un nuovo livello di fiducia”, che è l’obiettivo dichiarato dalla modella.