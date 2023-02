Dodi Battaglia, chi sono i quattro figli? Età, lavoro e madri

Dodi Battaglia, il mitico chitarrista dei Pooh che stasera sarà ospite di “Name That Tune” ha una famiglia numerosa: quattro figli nati da tre diverse compagne. Nella seconda puntata del programma di Enrico Papi su Tv8, il musicista sarà nel team “uomini” insieme a Bugo e Jake La Furia.

L’artista si è sposato negli anni ’70 con Louise Van Buren, conosciuta al Vum Vum di Roma. Da loro, nel 1975 arriva Sarah Elisabeth e due anni dopo Serena Grace. La figlia maggiore di Battaglia è diventata una diplomatica, mentre Serena è una stilista. Il matrimonio con la parente di Martin Van Buren finisce nei primi anni Ottanta, quando Dodi trova un nuovo amore con Loretta Lanfredi.

L’attrice e il chitarrista hanno vissuto la loro storia lontano dai gossip, ed hanno avuto il terzo figlio dell’artista, Daniele nato nel 1981. Seguendo le impronte del padre e della madre, Daniele Battaglia ha fatto carriera nella radio prima come speaker famoso, poi come naufrago e inviato de “L’Isola Dei Famosi”.

Dodi Battaglia, tra i figli un famoso speaker e conduttore

Dodi ha dedicato alle figlie “americane” e Daniele il primo album da solista “Più In Alto Che C’è”, uscito nel 1985 e con la title track cantata con Vasco Rossi. Chiusa la storia con Loretta Lanfredi, per il chitarrista arriva la pilota Alessandra Merluzzi con la quale si sposa per la seconda volta. Il matrimonio dura poco, finendo pochi anni dopo.

Dopo il divorzio, Dodi Battaglia incontra Paola Toeschi, che gli fa diventare padre di Sofia nata nel 2005 e con la quale si sposa per la terza volta nel 2011. Il musicista è anche nonno: nel 2009 la figlia Sara ha partorito Victoria rendendo così il primo Pooh a diventare nonno.