Paola Toeschi chi era la moglie di Dodi Battaglia? Come è morta, figli, carriera e la malattia

È con grande tristezza che vi comunico che mia moglie Paola è deceduta dopo una lunga malattia. Dodi Battaglia ha annunciato la morte della compagna sui social media, affermando che da diversi anni lottava contro un tumore al cervello. “Ci sentiamo molto vicini a Dodi e alla figlia Sofia in questo momento così doloroso”, ha dichiarato in un messaggio l’ex compagno dei Pooh Roby Facchinetti. I funerali si terranno domani, mercoledì 8 settembre, alle 14.30 a Borgomanero, nella Collegiata di San Bartolomeo.

Chi era Paola Toeschi

Paola Toeschi aveva 51 anni, era nata a Borgomanero ma viveva a Bologna da diversi anni. Era un’attrice e aveva girato anche molti spot televisivi. Paola amava scrivere: nel libro “Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore” aveva deciso di raccontare la malattia che l’aveva fatta soffrire per anni: il cancro al cervello. Pur essendo malata, ha cercato di trarre il meglio dalla sua situazione e ne ha scritto un libro!

L’incontro con Dodi Battaglia

Paola Toeschi e Dodi Battaglia si sono conosciuti all’inizio degli anni 2000 e hanno avuto la loro unica figlia, Sofia, nel 2005. Dodi Battaglia aveva già tre figli da precedenti relazioni: Sara Elisabeth e Serena Grace, avute dalla prima moglie Louise Van Buren, e Daniele, avuto dall’ex compagna Loretta Lanfredi. La coppia ha deciso di sposarsi nel 2011.

Che settimana è stata! Prima mi sono ammalato e sono dovuto andare dal medico. Poi ho dovuto fare un viaggio a Medjugorje. Sono felice che sia tutto finito!

Nel 2010 la vita di Paola Toeschi è stata sconvolta da una terribile scoperta: la diagnosi di un tumore al cervello. Inizia così un incubo di cure e interventi chirurgici. Ma nonostante tutto, Paola è rimasta positiva ed è riuscita anche a fare qualche battuta.

“Stavo benissimo fino alla sera prima, quando mi hanno diagnosticato un tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”, aveva raccontato in un’intervista. Paola ha vissuto la malattia contando sempre sul sostegno del marito, che le ha suggerito di andare in pellegrinaggio a Medjugorje. “Ci sono andata per la prima volta nel giugno 2013. Da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa, quel luogo mi trasmetteva un’energia enorme”, aveva ammesso l’attrice. E ancora: “Ho iniziato a pregare, a ringraziare la Madonna per il dono che mi aveva fatto. Ho ringraziato per la malattia, perché se non ci fosse stata lei non avrei potuto fare questa esperienza”.

Paola Toeschi era riuscita a vincere la sua battaglia contro il cancro, ma questo purtroppo è tornato e le ha tolto la vita, come ha annunciato il marito Dodi Battaglia sui social media.