Incredibile incendio in un palazzo: in pericolo 90 persone

Decine di famiglie hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le loro case dopo che un incendio è divampato sul tetto di un edificio in via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova. L’edificio è stato avvolto dalle fiamme nella serata di ieri, martedì 14 febbraio, e i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnerlo.

Circa novanta persone sono state sfollate e un vigile del fuoco è rimasto ferito a un ginocchio. Un residente è andato all’ospedale perché era senza medicine. Due squadre di vigili del fuoco sono ancora sul posto perché le fiamme stanno riprendendo vigore in alcuni punti. Sette pattuglie dei vigili del fuoco hanno chiuso via Piacenza e via Emilia. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un innesco involontario causato dalle attrezzature utilizzate per i lavori di copertura del tetto.

L’allarme è scattato alle 22.40 di ieri sera e i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti per spegnere l’incendio sul tetto. Dall’incendio si è alzata una colonna di fumo nero che ha riempito il cielo e i residenti della zona hanno avvertito un forte odore di bruciato. I residenti dell’edificio sono stati evacuati a titolo precauzionale, mentre i vigili del fuoco e la protezione civile si sono adoperati per trovare una sistemazione a chi non aveva un posto dove andare.