Donna strangolata dal marito che poi ha tentato il suicidio con i barbiturici. Ennesimo femminicidio

La città costiera di Fano è stata sconvolta da un altro tragico femminicidio. In un drammatico episodio familiare, un uomo anziano ha ucciso sua moglie, anche lei settantenne e gravemente malata, prima di tentare il suicidio. Questo ennesimo caso di violenza domestica ha scosso la comunità locale.

La Svolta Drammatica

Il terribile avvenimento si è verificato la sera di lunedì, intorno alle 21. Uno dei figli della coppia, preoccupato per la loro assenza a cena, ha fatto una scoperta scioccante nella loro casa. La moglie era già deceduta, mentre l’uomo, dopo aver ingerito psicofarmaci nel tentativo di suicidio, è stato trovato in uno stato agonizzante.





Il Sospetto Ricovero

L’uomo di circa 70 anni è attualmente ricoverato in ospedale e posto sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. Nonostante il suo tentativo di suicidio, le sue condizioni fisiche non sono considerate critiche. Tuttavia, ora dovrà affrontare l’accusa di omicidio volontario per la morte della moglie.