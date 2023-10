Drammatico ritrovamento: neonato lasciato sotto un’auto dalla madre segreta, scoperta dalla nonna

Una terribile scoperta a Osilo, Sassari, porta alla luce un neonato appena nato, abbandonato sotto un’auto. La nonna del bambino ha fatto la scioccante scoperta e ora emergono nuovi dettagli sull’incidente.

Tutto ha avuto inizio nelle prime ore del mattino di mercoledì 18 ottobre, quando la nonna del neonato ha chiamato la polizia, affermando di essere stata svegliata da strani pianti simili a quelli di un neonato. La donna è uscita per investigare e ha fatto una scoperta scioccante: un neonato abbandonato sotto un’auto nelle vicinanze. Il piccolo era nudo, con il cordone ombelicale appena tagliato, segno evidente di un parto recente.

La Scioccante Verità Emergente

Ancora più scioccante è stata la dichiarazione della nonna, che ha ammesso di non essere a conoscenza della gravidanza della figlia 29enne. Inizialmente, la donna non sapeva chi potesse essere il neonato. Solo in seguito è emerso che il bambino era stato abbandonato da sua figlia, la madre del neonato.

La madre del bambino ha confessato di aver partorito nella sua camera da letto e di aver poi abbandonato il neonato. Questa confessione ha portato all’arresto della donna con l’accusa di tentato omicidio.

Il Neonato in Buone Condizioni

Il neonato è stato immediatamente portato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia neonatale. Fortunatamente, si trova in buone condizioni. Il bambino è stato temporaneamente affidato ai servizi sociali e gli è stato dato il nome di Francesco.

L’intera situazione ha scosso profondamente sia la nonna che la madre del neonato, evidenziando una storia drammatica e complessa che ha ancora molti aspetti da chiarire.