Incidente mortale: cervo attraversa la strada e provoca un disastroso impatto con un tir

Un terribile incidente si è verificato questa mattina a Quero Vas, nel Bellunese, quando un tir ha colpito un cervo, causando la morte dell’autista. Ecco come è accaduto l’incidente che ha portato alla tragica perdita di un giovane uomo di 35 anni.

Il fatale incontro con il cervo

La giornata di Manuel Favaro, un autista di 35 anni, ha preso una svolta tragica mentre viaggiava verso Belluno. Poco dopo le 7 del mattino, un cervo è improvvisamente sbucato dalla vegetazione e ha saltato sulla strada. Il tir guidato da Favaro non ha avuto il tempo di evitare l’animale, che ha colpito in pieno.

L’impatto è stato violento, e il cervo è finito direttamente nella cabina di guida del tir, sfondando il parabrezza. A causa di questo improvviso incidente, Manuel Favaro ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato e ha terminato la sua corsa al bordo della strada.

Un destino tragico

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, non c’era nulla da fare per Manuel. Secondo i medici, l’autista avrebbe perso la vita immediatamente a causa dell’impatto. Sul luogo dell’incidente, oltre al tir coinvolto, è rimasta parzialmente coinvolta anche un’altra auto, ma l’autista di quest’ultima non ha riportato ferite gravi.

Dopo aver eseguito i rilievi necessari, i vigili del fuoco hanno rimosso il tir e successivamente estratto il corpo di Manuel Favaro, ormai senza vita. Questo tragico episodio ha lasciato una compagna e una figlia piccola in lutto, oltre a tutti coloro che conoscevano il giovane autista.

L’incidente è un brutale promemoria degli imprevisti che possono verificarsi sulle strade, specialmente quando la fauna selvatica è coinvolta.