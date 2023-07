“È giusto dirvi la verità”. Il suo futuro a Uomini e Donne

Le voci smentite

Dopo mesi di chiacchiere e voci riguardanti il suo possibile addio a Uomini e Donne, Tina Cipollari decide di fare chiarezza. La famosa opinionista ha deciso di prendere la parola e raccontare la verità al pubblico. Non solo, ma è intervenuta anche una piccola polemica riguardante Maria De Filippi, che ha ricevuto una critica da parte dell’ex tronista Nicole Santinelli.

Le parole di Nicole Santinelli

Nicole ha raccontato in un’intervista di essersi vista con Carlo Alberto Mancini per parlare dei loro sentimenti. Ha spiegato che non provava ancora un sentimento profondo e che era incerta sulle sue emozioni. Lui sembrava capire e accettare la situazione, ma poco dopo, su social, lo ha visto piangere disperato. Questo comportamento ha deluso Nicole, che si aspettava un diverso grado di confidenza.

Tina Cipollari chiarisce la sua posizione

Tuttavia, l’attenzione si sposta su Tina Cipollari, che decide di parlare del suo futuro a Uomini e Donne. Durante il Pride Village di Padova, Tina mette fine alle voci riguardanti il suo possibile addio al programma. Con decisione, esordisce: “Lascio la trasmissione? Assolutamente no.” Ha poi smentito le indiscrezioni sulle presunte chiamate di richiamo da parte di Maria De Filippi o della produzione del programma. Tina ribadisce che non ha ricevuto alcun avviso di questo tipo.

Un messaggio rassicurante ai fan

Con fermezza, Tina Cipollari conferma il suo ruolo nel programma e rassicura i fan preoccupati. Ha aggiunto: “Penso di esserci ancora”. Le parole dell’opinionista hanno risvegliato l’affetto e il supporto del pubblico, che ha affermato che Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza Tina Cipollari. La sua presenza e il suo carisma sono una parte importante della trasmissione e i fan sono felici di sapere che continuerà a far parte del programma.