“È morto”. Terribile incidente, l’auto finisce giù e si ribalta. Tutta la notte nel canale

Un tragico incidente ha segnato la notte a Rho, nel milanese. Un uomo di 35 anni ha perso la vita in un grave sinistro stradale che ha coinvolto la sua auto, finita ribaltata all’interno del canale scolmatore dell’Olona. L’incidente è avvenuto probabilmente nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio. Ecco i dettagli raccolti dalle prime notizie.

L’allarme e il ritrovamento

L’allarme per l’incidente è scattato il giorno precedente, ma i soccorritori non avevano ancora individuato il veicolo coinvolto. Solo dopo alcune ore, intorno alle 12:10 del mattino successivo, un passante – un runner – ha avuto la tragica scoperta e ha lanciato un nuovo allarme. Sul posto sono giunti prontamente Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco, ma purtroppo per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente e il ‘giallo’ del mancato ritrovamento

Al momento non è ancora chiara la dinamica precisa dell’incidente, ma sembra che il conducente si trovasse alla guida della sua auto sul ponte in via Ghisolfa quando ha perso il controllo del veicolo, sfondato il guardrail e finito nel canale sottostante, dove l’auto si è ribaltata nell’acqua.

La situazione ha sollevato interrogativi riguardo al mancato ritrovamento dell’auto dopo il primo allarme. Inizialmente, il mezzo di emergenza del 118 era rientrato perché non aveva trovato nulla. Solo grazie alla segnalazione del passante il veicolo è stato scoperto. Gli operatori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza hanno purtroppo constatato il decesso dell’automobilista.

Le indagini in corso

La salma dell’uomo è stata recuperata, e adesso saranno i carabinieri di Rho, con il supporto della polizia locale, a tentare di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Questa tragica vicenda sconvolge la comunità e pone l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle circostanze che hanno portato a questo incidente mortale.