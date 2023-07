Quell’uomo famoso tra loro… Al Bano e Romina Power, quella voce forte sul divorzio

L’amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha sempre attirato l’attenzione dei media, anche a distanza di tanti anni dalla loro separazione. La fine della loro relazione ha continuato a essere oggetto di speculazioni e gossip, lasciando molti dubbi irrisolti. Tra l’ex moglie e la nuova compagna di Albano, non c’è certo armonia. Questo si riflette anche nei rapporti tra le figlie di Loredana Lecciso e Romina, dove non scorre buon sangue.

Le parole di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Romina, ha rivelato di non avere un rapporto con la madre ma riconosce la sua importanza nella vita del padre e delle sue sorelle. Nonostante abbiano costruito una bella famiglia insieme, Romina non fa parte del suo nucleo familiare. Jasmine ha affrontato con difficoltà l’attenzione mediatica sul triangolo amoroso tra Albano, Romina e Loredana Lecciso, poiché trovava spiacevoli le notizie sensazionalistiche sui giornali e in TV. Essere costantemente sotto i riflettori è stato difficile da sopportare.

Romina Power e Alain Elkann: il gossip

Recentemente, il giornale Dagospia ha rilanciato uno scoop riguardante Romina Power e Alain Elkann. Secondo alcune ipotesi, sarebbe stato proprio Elkann dietro il divorzio tra Romina e Albano. Tuttavia, il diretto interessato ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale con la cantante. Ha parlato di una “grande amicizia” con Romina, ma ha anche chiarito che la sua vita privata riguarda solo lui.

Una vecchia foto: prove o supposizioni?

Dagospia ha anche rivelato una vecchia foto che mostrerebbe Romina Power in compagnia di Alain Elkann. Nonostante ciò, non vi sono prove concrete di una relazione romantica tra i due. È probabile che queste voci vadano prese con cautela, poiché si basano su speculazioni e non su fatti comprovati.

L’amore, la separazione e i retroscena della vita privata dei personaggi famosi continuano a essere un terreno fertile per il gossip. Nonostante tutto, Albano e Romina hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica e continueranno a essere ricordati per il loro talento e le loro canzoni intramontabili.