Reddito di cittadinanza, sms di sospensione a 169.000 famiglie. Proteste a Napoli: ecco cosa fare

Centinaia di famiglie hanno ricevuto l’sms che annuncia la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza da agosto, in base ai nuovi requisiti previsti dalla normativa. La notizia ha scatenato proteste e richieste di informazioni presso gli uffici dell’Inps a Napoli e in diversi comuni della provincia, poiché molti si chiedono cosa fare di fronte a questa situazione.

Le richieste di chiarimenti

Con l’arrivo dei primi sms di sospensione del reddito, molte persone hanno cercato di ottenere chiarimenti dai funzionari dell’Inps e dei servizi sociali comunali. La legge prevede infatti che i nuclei familiari ai quali viene sospeso il reddito debbano essere presi in carico dai servizi sociali del Comune. Questa incertezza ha spinto molte famiglie a cercare risposte e soluzioni per far fronte alla situazione.

La comunicazione dell’Inps

Sono ben 169.000 le famiglie che hanno ricevuto oggi il messaggio di sospensione del reddito o pensione di cittadinanza. La causa della sospensione risiede nel fatto che questi nuclei familiari non presentano componenti disabili, minori o over 65, requisiti richiesti dalla nuova normativa per continuare a ricevere il sussidio. L’ultima rata del reddito è stata erogata il 27 luglio e da agosto inizierà la sospensione in attesa della presa in carico dei servizi sociali. Si stima che circa 88.000 persone saranno coinvolte nella presa in carico, mentre altre 80.000 famiglie vedranno il beneficio sospeso nei mesi successivi, in quanto scadranno i sette mesi di durata del sostegno.

Cosa fare?

Di fronte a questa situazione, è fondamentale agire con prontezza e informarsi adeguatamente. Ecco cosa fare:

Contatta l’Inps o il Comune: Se hai ricevuto l’sms di sospensione, contatta immediatamente l’Inps o il tuo Comune di residenza per ricevere informazioni e indicazioni sulla procedura da seguire. Chiedi supporto: Non esitare a chiedere aiuto ai servizi sociali del Comune. Essi saranno pronti a fornirti supporto e assistenza durante questo periodo di transizione. Esplora altre opportunità: Valuta la possibilità di cercare altre forme di sostegno o benefici a cui potresti avere diritto, al fine di affrontare questa situazione difficile. Rimani informato: Continua a seguire gli aggiornamenti sulle normative riguardanti il reddito di cittadinanza per essere sempre al corrente dei cambiamenti e delle possibilità future.

La sospensione del reddito di cittadinanza può essere una sfida, ma con il giusto supporto e con una pianificazione adeguata, è possibile superare questa fase difficile. Non esitare a chiedere aiuto e ad agire tempestivamente per tutelare il tuo benessere finanziario e sociale.