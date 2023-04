Ecco l’abito da sposa Jessica Aidi Verratti: marca, stilista e prezzo

È per pura fortuna che la storia d’amore tra Jessica Aidi e Marco Verratti è iniziata, somigliando a una favola. Nel luglio del 2021 la coppia è convolata a nozze. Scopriamo maggiori dettagli sull’abito da sposa di Jessica.

Qual è l’origine della relazione tra Jessica e Marco Verratti?

Marco e Jessica si sono incontrati per caso in un locale in cui lei lavorava come cameriera. Da qualche mese il centrocampista della Nazionale si era separato dall’ex moglie, con la quale aveva avuto due figli, e si era recato al locale con delle compagne.

Jessica, che lavorava come cameriera, fu subito notata dal calciatore per la sua notevole bellezza. Da quel momento i due sono stati inseparabili e, dopo soli sette mesi, Verratti ha chiesto a Jessica di diventare sua moglie durante la loro vacanza in Marocco. Lei accettò e nel luglio del 2021 si sposarono.

Il 15 luglio, la coppia si è scambiata una toccante promessa di matrimonio a Neuilly Sur Seine, una piccola città situata a nord di Parigi. Questa località è rinomata per il suo lusso e al matrimonio hanno partecipato i compagni più stretti di Verratti, tra cui Zlatan Ibrahimovic, Ezequeil Lavezzi e Javier Pastore.

Erano presenti anche Andrea e Tommaso, i due figli della precedente unione del padre con Laura Zazzara. Jessica era splendida e molti erano curiosi di sapere il design e l’origine del suo abito. Scopriamo insieme i dettagli.

Jessica Aidi ha indossato quattro abiti da sposa Milla Nova per il suo giorno speciale, il primo dei quali era un ensemble di pizzo con audaci trasparenze.

Per la parte iniziale della cerimonia, ha indossato un abito in stile sirena, caratterizzato da dettagli scintillanti e scollatura. Per i festeggiamenti ha optato per un miniabito con scollo all’americana e gonna in tulle. L’intero ensemble era elegante, caratterizzato da dettagli scintillanti e sofisticati e da gioielli.

Jessica non solo era bellissima, ma emanava anche eleganza e distinzione. Il trucco e l’acconciatura erano delicati ma accattivanti. Sebbene non si conosca il costo esatto del suo abbigliamento, si presume che sia stato piuttosto consistente.