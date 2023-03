Elenoire Casalegno chi è il compagno Andrea? Età, lavoro e figli

In un’interazione esclusiva con la rivista Intimità, Elenoire Casalegno ha condiviso dettagli sulla sua nuova fase di vita, più felice e appagante grazie al nuovo partner Andrea. Elenoire ha anche discusso del matrimonio e del divorzio, ancora non ufficializzato, con il direttore di Rete 4, Sebastiano Lombardi.

“Oggi, grazie ad Andrea, mi sento una donna tranquilla. Per la prima volta, qualcuno si prende cura di me, si occupa delle mie preoccupazioni più profonde e mi rassicura che tutto andrà bene”, ha confidato Elenoire Casalegno al magazine guidato da Venturella Sforza. Prima di incontrare Andrea, un broker finanziario di 44 anni, l’ex partecipante del Grande Fratello Vip è stata coinvolta sentimentalmente con Dj Ringo (padre di sua figlia Swami, 21 anni, studentessa di Lettere con il sogno di diventare giornalista), Vittorio Sgarbi e Omar Pedrini (membro dei Timoria). Dal 2014 al 2017 è stata sposata con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4.

Dopo la fine dolorosa del matrimonio con Sebastiano Lombardi, Elenoire aveva deciso di trascorrere un periodo da single, ma l’amore è tornato nella sua vita pochi mesi dopo il divorzio. Incontra Marcello Corso sulle spiagge di Formentera e i due iniziano una relazione. Per un anno, Elenoire ha scelto di mantenere la relazione segreta, fino all’annuncio, 365 giorni dopo quel primo incontro, ad oggi è terminata anche con Marcello.

La vita amorosa di Elenoire è stata caratterizzata da relazioni intense, spesso terminate con sofferenza. Dal 1993 al 1997 è stata la compagna di Vittorio Sgarbi, poi ha avuto una relazione con il rapper J Ax e con Francesco Facchinetti. La storia più significativa è quella con Dj Ringo, con cui ha avuto la figlia Swami Anaclerio nel 1999.

Con Sebastiano Lombardi, arrivato dopo la fine della relazione con Omar Pedrini, Elenoire era convinta di aver trovato l’amore eterno, ma anche quel matrimonio è naufragato.

