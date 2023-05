Eliminazione imminente: Chi dovrà lasciare l'Isola dei Famosi 2023? Scopriamo i nominati e i favoriti - Controcopertina

Questa sera, nell’attesissima puntata del 22 maggio 2023 dell’Isola dei Famosi, siamo pronti ad assistere a una svolta cruciale. Chi sarà costretto ad abbandonare l’avventura in Honduras? I boomaker sono sicuri di un nome, ma prima di svelare tutto, esaminiamo i nominati di questa settimana: Helena Prestes, Fabio Ricci e Pamela Camassa. Tra loro, uno sarà eliminato dalla 17ª edizione di questo affascinante reality show.

La nuova dinamica di voto

A differenza del passato, dove il pubblico era solito votare per l’eliminazione, questa settimana il meccanismo è cambiato. È stata posta la domanda: “Chi vuoi salvare?”. Questa inusuale formula di voto rende incerta la sorte dei concorrenti, nonostante i sondaggi siano a favore di un nome in particolare.

Intrighi e nuovi ingressi

Oltre all’emozionante eliminazione, la puntata di stasera riserva altre sorprese. Un volto noto dello sport italiano e un ex concorrente del Grande Fratello VIP, Aldo Montano e Nikita Pelizon, rispettivamente, faranno il loro ingresso in Honduras. Nikita, vincitrice del GF VIP 7, arriverà per sostenere la sua amica Helena Prestes. Un gesto di supporto che potrebbe risultare fondamentale per la naufraga.

La situazione di Helena Prestes

Purtroppo, Helena non sta affrontando al meglio questa sfida. Oltre a risultare antipatica a molti dei suoi compagni naufraghi, sembra che qualcosa la stia tormentando durante i giorni trascorsi in Honduras. Per questo motivo, la produzione del programma ha deciso di invitare Nikita Pelizon, sua amica e collega di Pechino Express, per sostenerla. Tuttavia, c’è anche la remota ipotesi che Helena Prestes venga eliminata stasera.

Le conseguenze dell’eliminazione

Qualora ciò accadesse, cosa succederebbe? Nikita Pelizon avrebbe il compito di supportare Helena Prestes sull’Isola di Sant’Elena, dove verrebbe spostata in caso di eliminazione. Nel frattempo, concentriamoci su chi rischia di dover abbandonare il gioco questa sera.

I favoriti e i sondaggi

I sondaggi indicano che, al momento, il meno votato è Fabio Ricci dei Jalisse. Tuttavia, Pamela Camassa si mantiene costantemente al secondo posto in tutte le rilevazioni. Helena Prestes, invece, continua a ottenere un grande consenso sui social. Quindi, scopriremo questa sera chi sarà costretto ad abbandonare il gioco e raggiungere l’Isola di Sant’Elena, dove attualmente si trovano i già eliminati Gian Maria Sainato e Christopher Leoni.