Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi? Cosa sappiamo

I fan sono stati immediatamente colti di sorpresa quando si è cominciato a mormorare di una possibile rottura tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. Anche se non c’erano prove concrete a sostegno dell’ipotesi di una separazione, visto che molte coppie di celebrità si sono recentemente lasciate, era facile capire perché le persone fossero così preoccupate.

La relazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è in crisi? Nelle ultime settimane i sussurri si sono intensificati!

Ad alimentare ulteriormente il gossip, il profilo Instagram di Elisabetta è diventato irraggiungibile per alcuni giorni, facendo supporre che si fosse cancellata dai social media nel tentativo di evitare il dramma. Ad aumentare le speculazioni, la donna è stata recentemente avvistata a una festa senza il marito, dando così alla ridda di pettegolezzi qualcosa su cui riflettere.

La foto di Halloween della famiglia riunita mi riempie di gioia! Vederli di nuovo tutti insieme è uno spettacolo davvero commovente!

Tutti sono rimasti a bocca aperta alla festa di Halloween quando Elizabeth e Brian hanno portato la figlia Skyler Eva (7 anni) vestita come l’iconico personaggio di Harry Potter, Hermione Granger. La foto della famiglia era in netto contrasto con le recenti riviste di gossip che li avevano ritratti in una luce negativa, irradiando pace e gioia.