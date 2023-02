Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis perché è finita la loro amicizia è finita

Sono tornata a Verissimo per parlare del mio legame spezzato con Elisabetta Canalis e del mio matrimonio fallito con Stef Burns. Ma nonostante tutto, sono ancora fiduciosa di trovare qualcuno che possa far battere il mio cuore!

Maddalena Corvaglia è stata protagonista della puntata di Verissimo in onda sabato 4 febbraio! La showgirl ed ex spogliarellista di Striscia la Notizia ha parlato del suo passato matrimonio con Stef Burns e della sua recente amicizia con Elisabetta Canalis. Quando le è stato chiesto della sua attuale situazione sentimentale, ha esclamato emozionata: “Non sono ancora fidanzata, ma qualcuno negli ultimi anni mi ha fatto battere il cuore!”.

L’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis si è purtroppo conclusa, lasciando un forte dolore nel cuore.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state profondamente legate per anni, fin da quando erano entrambe showgirl di Striscia la Notizia. Questo rapporto, che aveva il potenziale per sbocciare in qualcosa di ancora più grande, si è purtroppo deteriorato. Maddalena Corvaglia ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin: “Era una bella amicizia, che ora è finita. Le voglio ancora bene e sono contenta quando è felice. Possiamo riparare? Quando la fiducia è venuta meno, è quasi impossibile”.

La tumultuosa relazione tra Stef Burns e il suo compagno: a che punto sono ora?

Maddalena Corvaglia e Stef Burns si sono sposati nel 2011 e hanno dato il benvenuto al mondo al piccolo Jamie. Purtroppo, nel 2017 i due hanno annunciato la loro separazione. Maddalena ha espresso il suo dolore dicendo: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando però ci sono muri insormontabili, bisogna prenderne atto”. Per evitare l’attenzione dei media, la 43enne ha chiesto il divorzio a Los Angeles, anche se poi si è pentita. Nonostante la separazione, Maddalena e l’ex marito mantengono un rapporto sereno, visto che hanno festeggiato il Natale insieme come una famiglia.