Elisabetta Canalis e il marito non possono più negare – conferma definitiva emerge

Novità entusiasmanti su Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri! Le voci di una rottura tra i due si sono susseguite per mesi, ma la coppia ha subito messo la parola fine con foto e video della loro unione. Ora, però, sembra che il loro matrimonio possa non essere così solido come sembrava – sono emerse recentemente prove innegabili.

A riportare il tutto è il sito Isa e Chia, che ha preso come punto di riferimento l’influencer Deianira Marzano. Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono stati oggetto di un servizio e si è notata una netta differenza nell’ex reginetta di Striscia la notizia. Ci sono due prove che fanno pensare all’ipotesi peggiore, ma non sono ancora state rese note. Non manca molto all’annuncio ufficiale!

Le voci su Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono assolutamente scandalose e inaccettabili!

Era da tempo che non si vedevano foto di Elisabetta Canalis e del marito Brian Perri, ma ora la fonte Deianira Marzano si è spinta oltre e ha fornito due indizi molto significativi che potrebbero indicare la fine del loro matrimonio. Con le foto rilasciate dalla stessa showgirl, diventa sempre più probabile che le voci siano vere. Smentire queste voci non sarà un compito facile per la coppia.

A malincuore, devo comunicare che la Canalis e Brian Perri si sono ufficialmente lasciati. È dolorosamente evidente: lei non porta più la fede e ha lasciato la villa che condividevano. Lo sospettavamo tutti da mesi, ma poi sono stati avvistati insieme e abbiamo pensato che fosse solo un malinteso. Ahimè, non è stato così. Non resta che aspettare la conferma da parte di uno dei due, ma è chiaro che il loro matrimonio è giunto al termine.

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono felicemente sposati da quasi dieci anni! Hanno celebrato la loro unione il 14 settembre 2014 nella romantica città di Alghero. Poche settimane dopo, il 29 settembre, hanno dato il benvenuto al mondo alla loro bellissima figlia Skyler Eva a Los Angeles.