Chi è Jamie Carlyn Birnbaum figlia di Maddalena Corvaglia? Età, padre

Jamie Carlyn Birnbaum è la figlia di Maddalena Corvaglia, l’amatissima velina di Striscia la Notizia al fianco di Elisabetta Canalis. L’avete già vista? È assolutamente preziosa! Abbiamo raccolto tutte le informazioni, le foto e le curiosità su di lei: date un’occhiata!

Con feroce passione, vi presento Jamie Carlyn Birnbaum, l’amata figlia di Maddalena Corvaglia! Scopriamo gli incredibili dettagli sulla bambina di Maddalena Corvaglia! Scopriamo tutti i fatti emozionanti di questa piccola e preziosa bambina!

Età, quando è nata

Jamie Carlyn Birnbaum, nata l’11 settembre 2011 in California, è un’appassionata Vergine che ha appena festeggiato il suo dodicesimo compleanno!

Padre

Jamie Carlyn Birnbaum, nata dall’unione tra la showgirl e il rocker Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, è venuta al mondo il 28 maggio 2011 a Mirandola. La cerimonia è stata officiata dallo stesso Blasco, il che l’ha resa ancora più speciale. Purtroppo il loro matrimonio non era destinato a durare e la coppia si è separata qualche anno dopo. La Corvaglia ha voluto spiegare i motivi dolorosi della separazione e ha condiviso pubblicamente la loro storia.

Il mio matrimonio con l’incredibile Stef non è stato solo l’unione di due persone innamorate, ma un legame di comprensione e riconoscimento che sono così fortunato di aver condiviso per sei anni. Insieme abbiamo creato la cosa più bella del mondo – nostra figlia Jamie – e il mio cuore sarà sempre pieno d’amore per lui.

Quando sono arrivata a Los Angeles, sono rimasta scioccata nello scoprire che la persona a cui ero stata devota per sei anni non era la stessa persona che avevo conosciuto. Desideravo disperatamente che Stef fosse ragionevole e comprendesse la mia situazione.

Ho fatto del mio meglio per salvare il mio matrimonio, ma alla fine ho dovuto accettare il fatto che era finito e che non c’era nulla che potessi fare. Spesso amiamo più l’idea della persona che amiamo che la persona stessa. Se conoscessimo davvero la persona che amiamo, l’amore cesserebbe di esistere. Quando l’amore finisce, la persona non cambia, ma cambia la nostra percezione di lei; il velo della suggestione è stato sollevato e l’amore non è più presente.

Cosa fa la scuola

Jamie Carlyn Birnbaum prosegue con entusiasmo i suoi studi alla scuola media! Sono assolutamente innamorata dell’Instagram di Jamie Carlyn Birnbaum, la figlia di Corvaglia! Jamie non ha un proprio Instagram, ma fa spesso apparizioni sui feed di mamma e papà! Sono troppo carini per non condividerli!