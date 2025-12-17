Aria, 9 anni, uccisa nella sua abitazione: aveva appena festeggiato il compleanno. Arrestato un 15enne





La comunità di Weston-super-Mare, nel Somerset, è rimasta scioccata dalla tragica morte di Aria, una bambina di appena nove anni, avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre. Solo due settimane prima, Aria aveva festeggiato il suo compleanno con una festa a tema Kpop Demon Hunters e la sera prima della tragedia aveva condiviso con entusiasmo i suoi desideri per i regali di Natale con la sua migliore amica, come riportano i media locali.





L’allerta è scattata poco dopo le 18:00, ma nonostante l’immediato intervento dei paramedici, per Aria non c’è stato nulla da fare: è stata dichiarata morta sul posto. Le indagini hanno portato all’arresto di un ragazzo di 15 anni, trovato nelle vicinanze, accusato di omicidio. La polizia sta conducendo indagini approfondite sia all’interno della casa che nella zona circostante, mentre la comunità è in stato di shock.

Lo zio di Aria, Jordan, ha espresso il dolore della famiglia attraverso i social media, chiedendo rispetto per il loro lutto: “Per favore, dateci il tempo per elaborare il lutto per la perdita improvvisa di mia nipote. Questa è stata una tragedia improvvisa e la mia famiglia sta attraversando un dolore estremo in questo momento.” Aria viveva con la madre, Victoria, di 36 anni, parrucchiera, e il suo tragico destino ha colpito profondamente amici e vicini.

In segno di solidarietà, molti membri della comunità hanno lasciato messaggi e oggetti commemorativi, come pupazzetti e cuori, davanti alla casa della famiglia. Una delle amiche di Aria ha persino annunciato la chiusura temporanea del suo salone per rispettare il lutto della famiglia.

Il sovrintendente Jen Appleford ha commentato la situazione, affermando: “Sappiamo che tutta Weston-super-Mare è sconvolta da questa notizia terribile. Non possiamo esprimere adeguatamente il dolore che la famiglia sta provando. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze; assicureremo supporto da personale formato appositamente.” L’indagine è già in corso e un’autopsia sarà effettuata per chiarire i dettagli della morte di Aria.

Mike Bell, leader del North Somerset Council, ha espresso il suo shock e la sua tristezza per l’accaduto: “Sono scioccato e rattristato. I miei pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti, in particolare alla famiglia e agli amici della bambina.”

In un tentativo di proteggere la privacy della famiglia in questo momento delicato, la polizia ha disattivato i commenti sui post social riguardanti l’omicidio, per garantire la massima riservatezza.

La morte di Aria ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei bambini e sull’impatto che eventi così tragici possono avere su una comunità. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia, mentre la comunità si unisce nel lutto e nella solidarietà verso la famiglia colpita.

La notizia della morte di Aria ha scosso non solo Weston-super-Mare, ma ha anche attirato l’attenzione dei media nazionali, evidenziando la necessità di affrontare le questioni legate alla violenza giovanile e alla sicurezza dei minori. La speranza è che le indagini possano portare a una maggiore comprensione di quanto accaduto e che la comunità possa trovare un modo per superare questo doloroso capitolo.



