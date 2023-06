Elisabetta Canalis sotto attacco per una foto hot: le critiche non si fermano - Controcopertina

Momenti difficili per Elisabetta Canalis, che si è ritrovata al centro di un’accesa polemica a causa di una foto ritenuta troppo audace. La showgirl non si aspettava di essere oggetto di così tante critiche, sperando invece di ricevere solo complimenti. Tuttavia, alcuni ritengono che abbia superato i limiti del pudore e avrebbero preferito che prestasse maggiore attenzione prima di pubblicare un’immagine simile.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo le critiche rivolte a Elisabetta Canalis per la sua foto hot, ma vogliamo prima ricordare un altro fatto che ha coinvolto la showgirl nei primi mesi di giugno. Infatti, ha recentemente acquistato una nuova casa a Los Angeles che sta prendendo forma ed è semplicemente incredibile. “Sto lavorando per rendere la casa dei miei sogni realtà e nell’ultimo scatto sono riuscita a catturare un tenero abbraccio con Nello. Non vedo l’ora che tutto sia completato”.

Elisabetta Canalis sotto la bufera per la sua foto hot

In particolare, due scatti audaci di Elisabetta Canalis hanno suscitato molte reazioni, ma è stato soprattutto il primo a scatenare una tempesta di critiche. La showgirl non ha esitato a mostrarsi in modo audace e questo ha generato diverse critiche per una foto hot che ha mostrato qualcosa in più. In primo piano, è stata immortalata una parte intima del corpo, e alcuni follower hanno espresso il loro disappunto per questa scelta, in particolare quelli che ricordano che Elisabetta Canalis è l’ex di Brian Perri.

Nonostante abbia raggiunto i 44 anni, il suo fisico sembra quello di una giovane ventenne. Elisabetta Canalis ha sfoggiato uno spettacolare bikini su Instagram, ma nella prima immagine ha inquadrato da vicino la parte inferiore del costume, suscitando commenti pesanti sul web. “Sei diventata davvero volgare”, “Complimenti alle estetiste che hanno lavorato sull’inguine”, “Elisabetta, stai scendendo sempre più in basso”.

Alcuni utenti hanno scelto l’ironia nel commentare: “L’hai proprio sbattuto in faccia”, “Quando si dice essere provocante”. Ma non sono mancati nemmeno i complimenti, tra cui uno significativo: “Amore, sei stupenda, una vera bomba”.