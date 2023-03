Elisabetta Gregoraci, celebrazione speciale per il compleanno del figlio Nathan: immagini mai viste prima

I social media di Elisabetta Gregoraci sono stati inondati di foto di lei e di suo figlio Nathan Falco che festeggiavano il suo 13° compleanno! Non si può negare il forte legame tra madre e figlio: queste foto ne sono una bellissima testimonianza!

La Gregoraci è indubbiamente adorata dal pubblico italiano, avendo lasciato il segno sul piccolo schermo. È sposata con l’imprenditore di successo Flavio Briatore ed è madre orgogliosa del figlio Nathan. Ha avuto una carriera illustre, avendo partecipato a diversi programmi televisivi come il Grande Fratello VIP (condotto dall’impareggiabile Alfonso Signorini) e Scherzi a Parte di Enrico Papi.

I fan adoranti sono rimasti impressionati dalle immagini della lussuosa festa organizzata per Nathan in occasione del suo tredicesimo compleanno. Era raggiante di gioia!

Sono così entusiasta di condividere queste foto straordinarie della festa di compleanno di Nathan Falco!

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, ha recentemente festeggiato il suo 13° compleanno in grande stile. Gli amici più stretti e la famiglia hanno accolto il festeggiato con stelle filanti e una torta, prima di recarsi tutti al Twiga di Monte Carlo per una festa esclusiva. È stata una festa molto speciale che la Gregoraci ha voluto organizzare, proprio come aveva fatto l’anno precedente per il compleanno di lui. I due ex sono ora in buoni rapporti e sono entusiasti di poter festeggiare insieme il loro figlio.

Nathan Falco è stato sopraffatto dalla gioia quando ha visto i palloncini, i coriandoli, la torta e un enorme dolce che lo stavano aspettando. I suoi amici e familiari si erano riuniti per onorare il tredicenne che sta facendo scalpore sui suoi account di social media ed è già adorato dai fan dei suoi genitori. Elisabetta Gregoraci, che ama le feste, era entusiasta di avere l’opportunità di organizzare una festa speciale per suo figlio. Questa non è stata l’unica festa per lui, ne seguirà una ancora più grande.

Siamo così eccitati per la festa in discoteca di Nathan Falco! Sarà sicuramente una serata incredibile, piena di balli, musica e divertimento. Prepariamoci a festeggiare!

Per rendere la festa di “casa” ancora più divertente, i due genitori hanno deciso di sorprendere tutti con una seconda festa nell’esclusivo Twiga Club di Monte Carlo. Questo club è di proprietà del noto imprenditore Briatore, che possiede anche diverse discoteche e ristoranti. L’anno scorso la Gregoraci aveva festeggiato il suo 42° compleanno al famosissimo Billionaire di Dubai, mentre quest’anno ha scelto di festeggiare il suo 43° compleanno al Cipriani. Un modo incredibile per iniziare un altro anno!

La festa di Nathan Falco è stata un successo assoluto! Le foto dell’evento si sono rapidamente diffuse sul web, dando ai suoi fan un’innegabile visione del tempo fantastico che ha trascorso. È chiaro che è stato un compleanno da ricordare!