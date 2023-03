“Carola e Federico…” sorpresa dopo Uomini e Donne: cosa sta accadendo

Alcune voci sostengono che Carola e Federico di Uomini e Donne abbiano già programmato di convivere: l’indiscrezione proviene da una fonte anonima, che avrebbe rivelato le loro presunte intenzioni di coabitare. Qual è la realtà? Ecco tutto ciò che si sa finora.

Il celebre dating show, presentato come sempre da Maria De Filippi, ha conquistato il cuore di migliaia di spettatori in tutta Italia. I fan sono incollati allo schermo per scoprire sorprese e colpi di scena che si svelano episodio dopo episodio. Molte coppie si sono formate nel noto studio televisivo, tra cui quella di Carola e Federico, tra le più amate.

I due si sono innamorati durante le puntate e hanno deciso di lasciare il programma insieme: hanno così iniziato un nuovo capitolo della loro vita, e le prime indiscrezioni sono già emerse.

Carola e Federico convivono?

La coppia ha dato vita a una bellissima storia d’amore quando Federico Nicotera ha scelto Carola: il giovane ha comunicato la sua decisione con un pupazzo con la scritta “Sei la mia scelta”. I due, che hanno mostrato fin dall’inizio una certa intesa, hanno così iniziato la loro vita quotidiana lontano dalle telecamere del programma. Nonostante sia passato poco tempo dal loro addio al dating show, sono già circolate voci su ciò che stanno facendo e su come procede la loro relazione.

È stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a lanciare la prima indiscrezione su Carola e Federico: una fonte anonima avrebbe rivelato una notizia che ha già lasciato i fan senza parole. Sembra infatti che i due ex protagonisti di Uomini e Donne stiano già programmando di convivere. “Sono un’amica di una cugina di secondo grado di Federico”, ha affermato la fonte, “e ho saputo da parenti che Carola si è trasferita per vivere con lui”. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe quindi raggiunto il livello successivo e iniziato una convivenza.

Non ci sono informazioni certe al riguardo, poiché si tratta solo di voci che stanno facendo il giro del web. Tuttavia, si può dire che la coppia è molto felice di aver iniziato questo percorso di vita insieme, come molti fan hanno dedotto guardando l’episodio di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Federico.

Federico ha scelto lei, la reazione di Alice

Il giovane ex tronista doveva scegliere tra Carola e l’altra corteggiatrice Alice, con cui aveva iniziato un periodo di conoscenza. Sembra che, dopo la scelta di Federico, Alice abbia ammesso di aspettarsi tale decisione, ma sia apparsa commossa dopo la romantica scena tra i due innamorati nello studio.