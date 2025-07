Contromano sull’A4 per 7 km, parla l’amico dell’82enne: “Era stremato, non dormiva da due giorni”

Un uomo di 82 anni ha percorso contromano l’autostrada A4 tra Novara Est e Marcallo Mesero, causando un tragico incidente in cui sono morte tre persone.





Un grave incidente si è verificato domenica mattina sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. Un uomo di 82 anni, Egidio Ceriani, residente a Novara, ha imboccato contromano l’autostrada per circa 7 chilometri, causando uno scontro frontale che ha portato alla morte di tre persone. L’unica sopravvissuta, una donna, è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’anziano avrebbe invertito la marcia dopo essersi accorto di un errore all’uscita del casello di Arluno. Convinto di rimettersi in carreggiata correttamente, ha invece imboccato la corsia di sorpasso contromano, pensando che fosse destinata ai veicoli lenti. Due auto sono riuscite a evitare l’impatto, ma una terza non è riuscita a schivarlo.

A bordo del veicolo coinvolto nello scontro viaggiavano quattro persone: Mario Paglino e Gianni Grossi, entrambi di 53 anni e noti designer della Barbie, e il banchiere 38enne Valerio Amodio Giurni, insieme alla moglie Silvia. I tre uomini sono deceduti sul colpo, mentre la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi è riservata.

Un amico di lunga data di Ceriani, intervistato dal Corriere della Sera, ha cercato di spiegare il possibile stato d’animo dell’anziano prima dell’incidente: “Non sappiamo dove stesse andando. Viveva da solo, non era sposato. La cognata ci ha detto che non riusciva a dormire da due giorni e che prendeva sonniferi. È una tragedia che ci ha lasciati senza parole: non solo Egidio non c’è più, ma ha causato la morte di altre tre persone. È un pensiero che non riesco a togliermi dalla testa.”

La dinamica dell’incidente è stata parzialmente ricostruita grazie alle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale. Le immagini mostrano la Peugeot 207 di Ceriani mentre inverte improvvisamente il senso di marcia. Gli investigatori stanno cercando di capire se l’uomo fosse sotto l’effetto di farmaci al momento dello scontro. Un’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni per chiarire eventuali dettagli sul suo stato di salute.

Secondo quanto riferito da familiari e conoscenti, Ceriani aveva manifestato difficoltà a dormire nelle ore precedenti il tragico evento. La cognata avrebbe raccontato che l’82enne le aveva chiesto di acquistare dei sonniferi, lamentando insonnia da due giorni consecutivi. “Quando non lo hanno sentito per diverse ore, si sono preoccupati,” ha aggiunto l’amico intervistato.

Le vittime dello scontro erano tutte residenti a Novara e vicini di casa. La notizia della loro scomparsa ha sconvolto la comunità locale, che si è stretta attorno alle famiglie colpite da questa tragedia. I designer Paglino e Grossi erano conosciuti per il loro lavoro creativo legato al mondo della Barbie, mentre Amodio Giurni era un apprezzato professionista nel settore bancario.

La moglie di Amodio Giurni, unica sopravvissuta, resta ricoverata in terapia intensiva presso l’ospedale Niguarda. Domenica sera è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma i medici mantengono la prognosi riservata.

Le indagini proseguono per accertare tutti i dettagli dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato riaperto al traffico dopo essere stato chiuso per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti.