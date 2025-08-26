Muore a 4 mesi cadendo tra lettino e comodino: dramma in una casa di Cagliari





Un tragico incidente domestico ha sconvolto la comunità di Settimo San Pietro, piccolo comune alle porte di Cagliari, dove un neonato di appena quattro mesi ha perso la vita dopo essere caduto dal letto nella sua abitazione. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e la corsa disperata in ospedale, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.





Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si sarebbe consumata nel giro di pochi istanti. Il bambino, che si trovava nella camera da letto, sarebbe caduto nello spazio tra il letto e il comodino, riportando lesioni gravissime. La madre, che in quel momento era nella stanza accanto, si sarebbe accorta dell’accaduto solo entrando successivamente nella camera, quando ormai la situazione era già drammatica.

La donna ha immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento urgente dei soccorritori. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno tentato a lungo di rianimare il piccolo. Le manovre di emergenza sono proseguite per circa mezz’ora, finché il neonato è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Al suo arrivo, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della Compagnia di Quartu, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, la pista prevalente resta quella dell’incidente domestico, anche se gli investigatori stanno lavorando per cristallizzare ogni dettaglio. I militari dell’Arma hanno ribadito che si tratta di una vicenda estremamente delicata e che sarà necessario attendere ulteriori riscontri per avere un quadro definitivo.

Gli amici e i conoscenti della coppia si sono stretti attorno ai genitori, sconvolti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. La comunità di Settimo San Pietro è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, che ha destato sgomento e cordoglio.

Dalle prime testimonianze emerge che il bambino potrebbe essere rotolato accidentalmente giù dal materasso, cadendo nello spazio tra il letto e il comodino. La madre, accortasi della caduta solo successivamente, ha tentato di soccorrerlo, ma la gravità delle lesioni riportate non gli ha lasciato scampo.

Le autorità sanitarie e giudiziarie valuteranno se disporre ulteriori accertamenti per chiarire ogni passaggio della vicenda. Nonostante la giovane età, la caduta ha avuto conseguenze fatali, a conferma di quanto anche pochi centimetri possano rappresentare un pericolo per i neonati.

Il sindaco e l’amministrazione comunale non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma fonti locali riferiscono di una comunità stretta attorno alla famiglia, unita dal dolore per una morte tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo elementi utili attraverso le testimonianze della madre e di altre persone vicine alla famiglia, al fine di ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla tragedia. La dinamica sembra essere chiara, ma restano da definire alcuni dettagli che potrebbero essere rilevanti per la relazione finale delle autorità competenti.

L’episodio ha riportato all’attenzione pubblica il tema della sicurezza domestica per i più piccoli, con la necessità di ricordare quanto sia importante adottare ogni possibile precauzione per ridurre i rischi di incidenti in casa, anche in contesti apparentemente sicuri come una camera da letto.



