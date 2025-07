Scivola con lo scooter durante un nubifragio e viene investita: morta 16enne a San Benedetto del Tronto

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 11:45, lungo la strada provinciale 175 che collega San Benedetto del Tronto ad Acquaviva Picena, nella provincia di Ascoli Piceno. Una ragazza di 16 anni, di origine tedesca, ha perso la vita in seguito a una caduta dal suo scooter e al successivo investimento da parte di un’automobile.





Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, in vacanza con il padre presso un’abitazione situata nel centro storico di Acquaviva Picena, stava percorrendo il tratto in salita della strada provinciale. Il maltempo, caratterizzato da un violento nubifragio che ha interessato la zona, potrebbe aver giocato un ruolo determinante nella dinamica dell’incidente. La pioggia intensa avrebbe reso l’asfalto particolarmente scivoloso, facendo perdere alla ragazza il controllo del mezzo.

Dopo essere caduta dallo scooter, la giovane è stata travolta da un’automobile che transitava lungo la stessa strada. L’impatto è stato fatale: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine sono ora impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari e stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti sul luogo al momento dell’accaduto. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, causando rallentamenti nella circolazione.

Il nubifragio che ha colpito San Benedetto del Tronto e i comuni limitrofi ha creato numerosi disagi alla viabilità, con sottopassi allagati e strade rese pericolose dalla quantità d’acqua accumulata. Questo contesto meteorologico potrebbe essere stato un fattore determinante nella tragedia che ha coinvolto la giovane turista.

La comunità locale e i turisti presenti nella zona sono rimasti profondamente scossi dall’accaduto. La vittima, una ragazza di appena 16 anni, era arrivata in Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme al padre. La famiglia, originaria della Germania, si trovava ospite in una casa situata nel cuore di Acquaviva Picena.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire ogni dettaglio dell’incidente per comprendere se vi siano responsabilità specifiche o se sia stato esclusivamente il maltempo a causare la tragedia. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità della vittima o sul conducente dell’automobile coinvolta nell’investimento.

La strada provinciale 175, che collega San Benedetto del Tronto ad Acquaviva Picena, è una via molto frequentata sia dai residenti sia dai turisti, soprattutto durante la stagione estiva. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse di questa mattina hanno reso particolarmente pericoloso il transito su questa arteria stradale.

La pioggia battente ha causato difficoltà anche in altre zone della città di San Benedetto del Tronto, dove si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione. Le autorità locali invitano i cittadini e i visitatori a prestare massima attenzione durante gli spostamenti, soprattutto in condizioni meteorologiche critiche come quelle odierne.