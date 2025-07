Bimbo di 11 anni cade in un pozzo profondo 4 metri sulla spiaggia di Molfetta: assente ogni segnalazione di pericolo

Momenti di tensione si sono verificati domenica pomeriggio presso il lido Trullo Beach, situato lungo la costa di Molfetta, dove un incidente ha coinvolto un bambino di 11 anni. Il piccolo è precipitato in un pozzo profondo circa quattro metri, che presentava sul fondo un metro d’acqua. L’episodio ha generato paura tra i presenti, ma grazie alla rapidità dei soccorsi si è concluso senza conseguenze gravi.





Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava vicino al pozzo quando il terreno sotto i suoi piedi ha ceduto improvvisamente, facendolo cadere nel vuoto. L’area dove si è verificato l’incidente non era segnalata come pericolosa e sembrava apparentemente sicura. L’accaduto ha immediatamente allertato il padre, che ha agito senza esitazioni: utilizzando una corda, si è calato nel pozzo per raggiungere il figlio e mantenerlo al sicuro fino all’arrivo dei soccorsi.

I Vigili del Fuoco, prontamente allertati dai presenti, sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Con grande professionalità, hanno provveduto a estrarre il bambino dal pozzo. Nonostante i numerosi graffi riportati, il piccolo era in buone condizioni generali e non mostrava segni di traumi gravi. Subito dopo il salvataggio, è stato affidato alle cure dei sanitari per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha generato grande agitazione tra i bagnanti che affollavano il lido al momento dell’accaduto. Per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico, è intervenuta anche la Guardia di Finanza. L’area interessata dall’incidente è stata immediatamente isolata e transennata per evitare ulteriori rischi.

Le autorità competenti stanno ora conducendo indagini approfondite per chiarire le circostanze che hanno portato all’accaduto. In particolare, si cerca di capire come sia stato possibile che un pozzo così profondo fosse accessibile e privo di adeguati sistemi di protezione. L’attenzione degli investigatori si concentra anche sulle responsabilità della gestione del lido e sull’eventuale mancanza di misure di sicurezza previste nella struttura.

Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’esito delle indagini o sulle possibili azioni legali nei confronti dei responsabili della gestione del lido. Tuttavia, l’incidente ha sottolineato la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi pubblici e balneari, soprattutto in aree frequentate da famiglie e bambini.

L’episodio al Trullo Beach rappresenta un campanello d’allarme per i gestori di strutture simili, che devono assicurarsi che ogni area sia adeguatamente protetta e segnalata per prevenire situazioni pericolose. La vicenda ha evidenziato come la prontezza dei soccorsi e il coraggio del padre abbiano giocato un ruolo cruciale nel salvare il bambino da conseguenze più gravi.

Il caso di Molfetta rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali e degli organi competenti, con l’obiettivo di garantire che episodi simili non si ripetano in futuro.