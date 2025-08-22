Trenta secchiate d’acqua in spiaggia, finisce in ospedale: “Danni cardiovascolari e psichici”





Un episodio di violenza gratuita ha turbato le giornate di Ferragosto sulla Riviera ligure. Un uomo di 75 anni, residente a Pavia e in vacanza ad Alassio, ha denunciato di essere stato aggredito con una raffica di gavettoni mentre dormiva su un lettino di uno stabilimento balneare privato. Secondo il racconto, un gruppo di ragazzi e ragazze lo avrebbe preso di mira con almeno trenta secchiate d’acqua, trasformando un momento di relax in un episodio con gravi conseguenze sulla sua salute.





Il fatto risale al 15 agosto. L’anziano ha descritto quanto accaduto come “un atto di bullismo nei confronti di un anziano inerme”. Colto di sorpresa e senza possibilità di difendersi, è stato travolto dall’acqua gelida in pieno sonno, mentre la comitiva rideva e lo fotografava. Pochi minuti dopo, l’uomo ha iniziato ad accusare un forte malessere che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Il 75enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto ricoverato per due giorni. I medici hanno diagnosticato “danni cardiovascolari e psichici” e hanno disposto ulteriori accertamenti specialistici per monitorare le condizioni cliniche. La vittima ha raccontato di aver vissuto momenti di grande paura: “Sono stato colto da un grave choc emotivo con crisi ipertensiva e arteriosa acuta in atto. Mi hanno trattenuto in totale amnesia retrograda e anterograda e con disorientamento spazio-temporale”.

Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato scelto come bersaglio proprio per la sua vulnerabilità: anziano, solo e addormentato, dunque incapace di reagire contro un gruppo numeroso di giovani. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri, intervenuti direttamente in spiaggia per raccogliere i primi elementi utili. Le indagini sono tuttora in corso e alcuni bagnanti, che avrebbero assistito alla scena, verranno ascoltati nelle prossime ore. Si parla anche di fotografie che immortalerebbero i momenti dell’aggressione.

I responsabili non sono stati ancora identificati, ma sarebbero tutti giovanissimi. L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i presenti e ha riacceso il dibattito sul fenomeno del bullismo, che in questo caso ha colpito una persona anziana e fragile. Un gesto che, secondo la vittima, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

La testimonianza del 75enne ha aperto uno squarcio inquietante su un Ferragosto che, per lui, si è trasformato da giornata di svago in un incubo. Il suo racconto, intriso di paura e dolore, restituisce l’immagine di un uomo che, da solo in vacanza, si è ritrovato improvvisamente al centro di un gioco crudele.

Adesso, oltre agli accertamenti medici che dovrà affrontare, attende che le indagini facciano luce sull’identità dei giovani coinvolti. Nel frattempo, la comunità di Alassio si interroga su come un episodio simile abbia potuto verificarsi in pieno giorno, davanti a decine di bagnanti, senza che nessuno riuscisse a fermare in tempo l’aggressione.



