Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 23 al 30 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Oggi sei in contatto con la tua musa, quindi dovresti cogliere ogni occasione per esprimere la tua creatività. Il tuo ottimismo ti conquisterà l’ammirazione di coloro che ti circondano e nulla ti ostacolerà. Tuttavia, Ariete, il tuo temperamento pungente e determinato può spaventare le persone a volte, ma hanno solo bisogno di conoscerti e vedranno che in realtà sei una persona molto compassionevole. Sarà anche facile per te mostrarlo, se vuoi.

Toro

Il surriscaldamento mentale che turbina intorno a te ti sta spolverando. Cerca di avere un po ‘di tempo da solo. Il vostro atteggiamento contraddittorio sta creando sfiducia intorno a voi. C’è un po ‘di gelosia nell’aria, qualcosa che sarà difficile da accettare per te. Tuttavia, arrivi a capire il tuo partner: sei impegnato con altre cose e inizi a farti alcune domande. Toro, tutto ciò che devi fare è indossare un sorriso rassicurante o sussurrare qualche parola d’amore.

Gemelli

Oggi puoi ricevere una proposta che ti entusiasmerà. Il tuo talento sarà messo in evidenza e farai ciò che vuoi veramente. La luna ti spingerà a comunicare su larga scala e finirai per essere riconosciuto nella tua area di competenza. Allora avrete voglia di uscire e divertirvi per rilassarvi. Gemelli, prendi l’iniziativa per farlo accadere. Sarai accolto stasera in un club alla moda, karaoke o cocktail bar. Non importa dove tu vada, andrai a divertirti e trascorrere del tempo di qualità con gli amici.

Cancro

Non esitare a chiedere aiuto per superare le tue preoccupazioni e problemi il più rapidamente possibile. Un senso di isolamento sta ostacolando la tua auto-espressione. Non giudicare in anticipo ciò che la gente pensa di te. Un grande cambiamento sta arrivando. Che si tratti di un caso di rottura della relazione, di un ritorno al passato o di uno sciocco malinteso con il tuo partner, sarà una questione difficile da risolvere. Cancro, fai un passo indietro e prendi le cose gradualmente.

Leone

Questo è un giorno meraviglioso per socializzare e godersi la reciproca compagnia. Sarai molto vivace e gli incontri che avrai saranno piacevoli e aumenteranno la tua fiducia. Sentire la tua coscienza pulita ha un effetto positivo sul tuo umore. Leone, non vale la pena rovinare qualcosa di stabile per avere la possibilità di avere un incontro fugace per rafforzare il tuo ego. È davvero tempo per te di metterti sotto la lente d’ingrandimento e decidere cosa vuoi.

Vergine

Oggi potresti sentirti sognante e un po ‘pigro, soprattutto al mattino. Ora potrebbe essere un buon momento per fare un breve viaggio da qualche parte; Hai bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana. Cerca di non essere impulsivo, poiché sarai incline a parlare troppo presto. I piaceri che animano sorgono in un buon momento. Vergine, sii fiducioso e non lasciarti intimidire dalle apparenze. La festa sarà il posto giusto per agganciare la persona che desideri.

Bilancia

Oggi potresti stringere dei contatti nuovi ed entusiasmanti, e le porte si apriranno davanti a te… Buone amicizie sono all’orizzonte. C’è più profondità nei tuoi pensieri e piani futuri. Guardali da vicino per rifocalizzarti su te stesso senza influenze esterne. Bilancia, hai esigenze di passione che sono state ignorate per troppo tempo. Ascolta i tuoi desideri e quelli del tuo partner. State entrando in una nuova tappa che sarà ricca di forti emozioni!

Scorpione

Se devi lavorare oggi, avrai difficoltà a rimanere concentrato, poiché avrai un’irresistibile voglia di parlare. Prendersi un giorno libero sarebbe l’ideale. Le tue emozioni si intensificano. Sarebbe una buona idea esplorare e scoprire il vero motivo di questo… Scorpione, oggi sarai attratto dalla tentazione di seguire impulsi irresistibili. Il tuo entusiasmo ti sta dando libero sfogo e ti spinge in una relazione appassionata. Non affrettarti troppo se ti viene chiesto di fare promesse.

Sagitario

Oggi ti sveglierai in uno stato d’animo stimolante e, a partire dalla colazione, riempirai la tua casa di slancio ed energia. Penetrerai nel cuore di tutti e farai sì che abbiano una morale elevata. Che vita e che vitalità! Se sei single, l’amore potrebbe entrare nella tua vita emotiva e Marte darà energia all’atmosfera. Sagittario, approfittane per dimenticare i tuoi problemi e fare un passo indietro. È in gioco un incontro interessante.

Capricorno

Non cercare di essere qualcosa che non sei. Devi essere autentico senza false pretese. La tua forza è nella tua determinazione a non deviare… Non essere distratto! Capricorno, se decidi di ricostruire la tua vita, avrai successo su tutti i piani. Avete avuto i vostri dubbi, ma il verdetto è dato. La tua consueta prudenza, insieme alla tua capacità di decidere, ti aiuterà a fare grandi passi avanti. Raggiungerai l’obiettivo che ti sei prefissato, ma non compromettere le tue possibilità muovendoti troppo velocemente.

Acquario

Questo è un buon giorno per conversazioni sciocche, informali e spensierate con partner e amici intimi. Goditi questo caldo cameratismo. Una Luna benevola facilita le tue conversazioni intime. Questo è il momento di sviluppare attentamente la tua relazione. Tuttavia, Acquario, potrai esporre il tuo punto di vista in modo affascinante e il successo sarà reso più facile per te, così come nuove conquiste. Essere naturali sarà la tua carta vincente!

Pesci

Con la tua energia, oggi potresti spostare le montagne. Detto questo, non alzare troppo l’asticella. Sarai colpito da un senso di libertà che ti spingerà a divertirti seriamente. Pesci, evita di prendere decisioni importanti. Sei stato un po’ malinconico e ora i tuoi orizzonti si apriranno alla luce del sole. Vuoi condividere, trascorrere del tempo con i tuoi cari. Oggi è un giorno di conforto e ottimismo, e ti riempirà di calore.