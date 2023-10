Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato

Una Relazione Ufficiale

Dopo mesi di speculazioni, Elisabetta Gregoraci ha deciso di confermare ufficialmente la sua relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. La coppia è attualmente in vacanza a Capri e ha condiviso momenti romantici attraverso foto su Instagram.

Elisabetta Gregoraci sta documentando la sua vacanza sull’incantevole isola di Capri, condividendo foto di momenti di relax in barca, pranzi abbondanti e scatti in costume. Ma il momento più significativo è stato quando ha condiviso una foto insieme a Giulio Fratini, ufficializzando così la loro relazione.

Una Storia d’Amore che Cresce

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è cominciata casualmente tre anni fa, in un incontro avvenuto su un treno. Tuttavia, il vero inizio è stato quando Giulio le ha scritto un messaggio privato su Instagram, che Elisabetta non aveva inizialmente letto. Dopo due anni, il destino li ha riuniti, e da allora la loro storia d’amore è cresciuta.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini è un imprenditore di successo, incluso nella lista Forbes dei talenti under 30 nel 2020. Laureatosi al politecnico di Milano e con un master presso il Kings College di Londra, è il CEO della holding Belvedere Angelico, specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. In passato, è stato legato a Raffaella Fico e Roberta Morise, ma ora il suo cuore appartiene a Elisabetta Gregoraci.