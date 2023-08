Elisabetta Gregoraci Presto Mamma di Nuovo? I Rumors sul Misterioso Patto con Flavio Briatore

Elisabetta e Flavio: Un Legame Indistruttibile?

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore potrebbe essere finito, ma il loro rapporto, rafforzato dall’amore per il figlio Nathan Falco, rimane. Nonostante i sospetti flirt accostati a Elisabetta negli anni, solo a dicembre 2022 ha fatto la sua prima apparizione pubblica con il suo attuale compagno, Giulio Fratini. E adesso, c’è una notizia che potrebbe sconvolgere tutto.

Elisabetta Sogna una Nuova Famiglia?

Le voci dicono che la star di “Battiti Live” possa desiderare un altro figlio, questa volta con Giulio. Ma è davvero incinta? Sebbene alcuni sostengano di sì, mancano ancora conferme ufficiali. Tuttavia, una vecchia storia potrebbe mettere a rischio questi nuovi piani.

Il Presunto Patto Segreto

NuovoTv ha recentemente portato alla luce un’affermazione sorprendente. Secondo una loro fonte, una vicina di Elisabetta, la Gregoraci e Briatore avrebbero stipulato un patto post-separazione. La loro intenzione? Garantire che Nathan non perda mai il senso di avere una famiglia unita, indipendentemente dalle circostanze.

Le Regole del Patto

La clausola fondamentale del patto sarebbe chiara:

Garantire momenti esclusivi solo tra i tre: Elisabetta, Flavio e Nathan.

Nessun ‘nuovo membro’ dovrebbe interferire con questa dinamica.

L’Antico Rumore e le Nuove Speculazioni

Già nel 2019, Alfonso Signorini aveva sollevato il velo su un possibile accordo tra i due ex. L’accordo prevedeva che Elisabetta non potesse apparire in pubblico con un altro uomo per almeno tre anni. Ora, con queste nuove informazioni, ci chiediamo: potrebbe esserci verità dietro le voci di un’espansione familiare limitata?

Mentre l’intera storia del patto rimane avvolta nel mistero, e né Elisabetta né Flavio hanno confermato o smentito, non possiamo fare a meno di chiederci: è un semplice gossip o c’è del vero dietro tutto ciò? Solo il tempo dirà!