Emanuela Folliero avete mai visto il figlio Andrea? Età, lavoro e padre

Emanuela Folliero è l’ultima “signorina buonasera” della televisione. Ora può godersi il suo bel ragazzone.

Emanuela Folliero è una delle ultime annunciatrici della televisione italiana. Il suo talento e la sua bellezza le hanno permesso di “sopravvivere” in questo ruolo, spesso considerato superato e obsoleto. Sapevate che il volto noto di Rete 4 ha un figlio? È bello quanto lei!

Nell’era di Internet e delle guide televisive online, il ruolo delle annunciatrici è diminuito. Quelle che un tempo venivano chiamate “signorine della buonanotte” e che svolgevano un ruolo importante nelle emittenti, sia pubbliche che private, non sono più così diffuse.

Emanuela Folliero è stata il “volto” ufficiale di Rete 4, nonché l’ultima “signorina buonasera”, annunciando il suo palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018.

Ha iniziato come annunciatrice nel 1990, ma ha acquisito maggiore popolarità alla fine degli anni ’90 e nei primi anni 2000. Nel 1999 è stata chiamata a sostituire ad interim Iva Zanicchi a “Ok, il prezzo è giusto!”.

Nel 2001 recita nel film di Neri Parenti Merry Christmas. Nel 2002 ha posato per il calendario sexy del mensile Capital 2003, fotografato da Bruno Bisang. Il calendario ha richiesto una ristampa e sono state stampate 300.000 copie.

Emanuela Folliero, oggi 57enne, è sempre stata fisicamente attraente per gli uomini. Tuttavia, a parte l’esperienza del calendario del 2003, è sempre stata molto triste e riservata. Ha avuto successo come conduttrice di altri programmi, come “Stranamore” dal 2005 al 2009.

Emanuela Folliero ha avuto una lunga relazione con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, scomparso alla fine del 2020 all’età di 72 anni. Una bella storia d’amore, nata da un’amicizia storica.

Successivamente si è fidanzata con il manager Alessandro Salem. Nel 2007 si è legata all’imprenditore Enrico Mellano, dal quale ha avuto un figlio nel febbraio 2008. La coppia si è però separata nel 2009. Nello stesso anno ha conosciuto l’imprenditore Pino Oriccio, con cui si è sposata il 26 settembre 2018.

Emanuela Folliero ha recentemente pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, una delle quali ritrae il figlio Andrea. I due hanno fatto una passeggiata per le vie del centro di Roma l’ultimo giorno di aprile. In uno degli scatti, entrambi sono in posa davanti alla Fontana di Trevi.

Ho espresso un desiderio alla Fontana di Trevi 14 anni fa, e si è avverato”, scrive Emanuela Folliero, cuore di mamma.