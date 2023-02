Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti amicizia che viene da lontano

L’amicizia tra Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti è qualcosa di speciale. Le due conduttrici televisive hanno parlato del loro bellissimo rapporto a Verissimo, su Canale 5.

Emanuela Folliero è la migliore amica di Patrizia Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio al Gf, Emanuela ha fatto una sorpresa a Patrizia e il pubblico italiano è rimasto affascinato dal rapporto tra le due.

“Sei bellissima, stai facendo un percorso bellissimo”, ha detto Emanuela con il sorriso sulle labbra. “Sei una donna di cuore, sei una donna vera”, aggiunge poi, sottolineando il suo estremo coraggio e la sua spontaneità e per questo si dice orgogliosa di lei.

“Anch’io ti voglio bene, Patrizia”, risponde Manu. “Sono felice che la sorpresa ti sia piaciuta e che le mie parole ti siano state utili”.

Emanuela vuole dire alla showgirl di portare la sua energia dentro casa perché ne ha bisogno.

Come sorelle

Le prime parole della Rossetti dopo l’uscita dal GF Vip sono dedicate proprio a Emanuela: “Mi dispiace per quello che ti ho detto, ho sbagliato”.

L’amicizia è qualcosa che non si può spiegare facilmente. Non è qualcosa che si può imparare a scuola. Se non si capisce il significato dell’amicizia, non si è imparato nulla. Emanuela è come la sorella che non ho mai avuto. Quando è venuta al Grande Fratello, le ho detto che le volevo bene.