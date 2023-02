Chi è Lodo Guenzi? Età, fidanzata, genitori e biografia del cantante

Lodo Guenzi è un cantante e cantautore italiano. È nato il 1° luglio 1986 a Bologna. È il leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale. Il gruppo è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Sanremo nel 2018, quando si è classificato secondo con il brano “Una Vita in Vacanza”.

Lodovico Guenzi è sempre stato schivo e abbottonato, tanto che non si sa praticamente nulla delle sue possibili relazioni amorose. Quello che sappiamo è che da qualche tempo Lodo è fidanzato con una ragazza di cui non ha mai voluto rivelare l’identità. Tuttavia, è molto felice con lei, come lui stesso ha ammesso: “Oggi forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona”.

Lodovico Guenzi è figlio unico ed è sempre stato aperto sulle sue origini benestanti. Suo padre, Alberto, è professore di Storia economica all’Università di Parma e sua madre è un giudice. A Guenzi non è mai mancato nulla, ma non è un “figlio di papà”.

Biografia

Lodo Guenzi è nato il 1° luglio 1986 a Bologna. Si diploma al Liceo Classico e si trasferisce a Udine per studiare recitazione. Durante gli anni udinesi ha recitato e scritto opere teatrali. Nel 2009 inizia a lavorare come DJ a Bologna per Radio Fujiko. Qui conosce Alberto Cazzola (Albi) e Alberto Guidetti (Bebo) e insieme fondano il gruppo Lo Stato Sociale. Nel 2011 si uniscono al gruppo Francesco Draicchio (Checco) ed Enrico Roberto (Carota).

Dopo essersi fatti strada tra i pub e i centri sociali emiliani, Lodo e la band hanno pubblicato nel 2012 il loro primo album Turisti della democrazia, che li ha portati in giro per l’Italia. Nel 2018 è arrivata la svolta: Lo Stato Sociale si classifica al secondo posto a Sanremo e, con il brano Una vita in vacanza, il gruppo diventa molto popolare in tutto il Paese.